I the kolors in concerto al Vulci festival

Appuntamento martedì per il secondo evento a Montalto Marina

18/07/2019 - 15:17



MONTALTO DI CASTRO - I The Kolors martedì 23 luglio infiammeranno la spiaggia di Montalto Marina al secondo appuntamento del 'Vulci Festival on the beach', il ciclo di eventi musicali che quest'anno dal cuore del parco di Vulci si è trasferito al mare. Dopo il pienone in piazza in Puglia, con oltre 28mila fan, il giovane gruppo approda sulla costa laziale per dare vita sul lungomare Harmine, dove è stata allestita una grande arena per ospitare più di 4mila persone.

I The Kolors continuano il tour estivo, offrendo al pubblico grandi emozioni con la loro musica. Tra i brani più amati 'Pensare male', che ha raggiunto saldamente la vetta alla classifica EarOne. La band ha festeggiato questo importante traguardo sui social network registrando oltre 19milioni di visualizzazioni su Youtube. Quello di martedì 23 luglio sarà un appuntamento da non perdere sulla spiaggia di Montalto di Castro, il secondo grande evento del Vulci Festival in riva al mare.