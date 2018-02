''I governi PD ci hanno

portato fuori dalla crisi''

Il premier Gentiloni: ''Uscire da questi binari potrebbe essere molto pericoloso''

12/02/2018



VITERBO - (a.v.) ''I governi a guida PD ci hanno portato fuori dalla crisi, uscire da questi binari potrebbe essere molto pericoloso''. Ottanta giorni dopo la firma del protocollo per le periferie e a meno di tre settimane dal voto, il premier Gentiloni torna a Viterbo. L'occasione è la presentazione, avvenuta oggi pomeriggio all'hotel Salus Terme, della candidata Lorenza Bonaccorsi per il plurinominale alla Camera dei Deputati. Presente tutto lo stato maggiore locale dei Dem e i candidati viterbesi per la doppia sfida elettorale del 4 marzo: Andrea Egidi, Luisa Ciambella, Alessandro Mazzoli, Giuseppe Fioroni ed Enrico Panunzi.

Una tornata difficile quella che il Partito Democratico si appresta ad affrontare: se nel Lazio i sondaggi danno quasi per certa la riconferma di Nicola Zingaretti come presidente, più delicata è invece la situazione per le Politiche. Il premier predica fiducia. ''Non dobbiamo guardare con pessimismo al 4 marzo – dice Gentiloni al numeroso pubblico in sala –, i governi PD in questi anni hanno lavorato per l'Italia. Abbiamo avuto una partenza difficile, abbiamo preso uno schiaffone con il referendum ma possiamo camminare a testa alta. Il PD è stato la bussola che ha guidato il Paese fuori da una terribile crisi economica e dobbiamo fare di tutto per non ritornare in quelle condizioni. Abbiamo tutte le carte vincenti per affrontare le sfide del futuro: qui a Viterbo, nel Lazio con Zingaretti e a livello nazionale. Ce la possiamo fare''.

Il presidente del consiglio mette l'accento su quanto fatto dai vari governi in questi anni e su quanto ancora c'è da fare: dal lavoro, ''deve essere un'ossessione per chi andrà a governare ''; all'ambiente; la sanità; la sicurezza, ''meschino – dice – l'atteggiamento di chi semina l'odio e soffia sul fuoco''; i diritti civili, ''di biotestamento e unioni civili si parlava da vent'anni, in due anni abbiamo fatto due leggi''; e infine l'Europa: ''le previsioni per tutti i paesi sono positive tranne per il Regno Unito, forse uscire dall'U.E. – sottolinea – non è stato un grande affare''.

''Oggi c'è stato l'ultimo consiglio regionale sul Ptpr. In questi anni abbiamo dato alla Regione una dignità che prima non aveva. Non interrompiamo questo percorso – è l'appello di Enrico Panunzi, candidato alla regionali – perché disperderemo tutto in un attimo. Le battaglie si fanno fino all'ultimo, dobbiamo riconfermare il presidente uscente Nicola Zingaretti e questo governo. Possimo riuscire a vincere questa sfida. Avanti con il PD!''. Applausi del pubblico in sala.

Giuseppe Fioroni, invece, ricorda il messaggio inviatogli da Gentiloni dopo la chiusura delle liste: ''A Pe', a schiena dritta!''. ''Tutti insieme – afferma il candidato per l'uninominale alla Camera – possiamo strappare questo collegio alla destra''.

Alessandro Mazzoli, candidato all'uninominale al Senato: ''Venti giorni ci separano da una data che deciderà il futuro e il destino dell'Italia. Comincia oggi la parte fondamentale della campagna elettorale. Dobbiamo aiutare le persone a scegliere la strada giusta, quella della fiducia. Abbiamo le carte in regola e la squadra giusta per fare bene''.

''Dateci fiducia – dice Luisa Ciambella, candidata al consiglio regionale – , c'è ancora tanto da fare''.

''Ci giochiamo 5 anni di riforme – spiega Lorenza Bonaccorsi, candidata alla Camera dei Deputati –, la sfida è doppia e le scelte politiche cambiano il corso della storia. Non siamo tutti uguali e i nostri amministratori lo hanno dimostrato in questi anni. Nel 2013 la Regione era in stato di insolvenza, ora con il nostro lavoro sta uscendo dal commissariamento della sanità''. Sugli avversari: ''I 5 Stelle sono degli incapaci e lo hanno dimostrato''.

