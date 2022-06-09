I compagni abbracciano Lele nell'ultimo giorno di scuola

'Sono la mamma di Lele, ragazzo con disabilità, ringrazio tutti per come hanno affiancato mio figlio nel percorso scolastico'

09/06/2022 - 18:32



Viterbo -Sono la mamma di un ragazzo con disabilità, e volevo affidare a voi un ringraziamento alla scuola media 'Bonaventura Tecchi' dell'Istituto Comprensivo Carmine di VIterbo, per come hanno affiancato Lele nel percorso scolastico di questo ultimo anno, che si è concluso con un grande abbraccio da parte dei suoi compagni di classe.

Si è chiusa così, con un mega abbraccio e un coro inneggiante a Lele, l'avventura di questo anno scolastico alla scuola Media Statale Tecchi dell'Istituto Comprensivo Carmine di Viterbo. Cosa c'è dietro questo abbraccio?

C'è la voglia di fare di Lele, il suo perenne sorriso oltre ogni difficoltà, il suo coraggio, la sua determinazione e la sua leggerezza. Quella che la porta a buttarsi alle spalle brutti ricordi e brutte esperienze, e a buttarsi nella vita, sorridendole sempre.

C'è la bellezza dello spirito di questi tredicenni, i suoi compagni di classe, che hanno ricambiato il sorriso di Lele e si sono voluti accorgere di Lui, lo hanno accolto, capito e sostenuto. Come ha scritto un mio amico: 'Abbiamo speranze in un mondo migliore, se i ragazzi sono questi'. C'è l'impegno e la visione di straordinarie docenti e di una scuola che ha saputo esercitare il suo ruolo educativo sollecitando Lele e i suoi compagni ad essere la versione migliore di se stessi. C'è la sinergia con la Asl e le Istituzioni. C'è l'impegno di chi segue Emanuele e casa nello studio, c'è la famiglia.

L'abbraccio che si vede in foto è solo una parte del grande abbraccio che stringe Lele e che ci stringe tra noi, grazie a Lele.

Quindi grazie a Lui per aver reso possibile questa bella storia di inclusione e di successo formativo, perchè circondati da tutta questa cura, non si può che fiorire; e mentre fiorisce Lele, fiorisce l'inclusione a scuola e il senso etico della nostra società tutta. piccoli miracoli che crescono tra le mura di una classe.

Miracoli per cui ringrazio Lele, Rosanna Giliberto Isabella Imp e tutti i loro colleghi, la dirigente scolastica Maria Cristina Baleani, Linda Morini Loretta Onorati Tamara Onofri Anna Rita Taddei chiedendo di estendere a tutti i compagni di classe e tutte le loro famiglie. Ecco, tutti questi GRAZIE sono dietro all'abbraccio che si vede in foto.

Cosa c'è davanti? La sfida delle scuole superiori, a cui Emanuele approderà con uno zaino pieno di competenze, fiducia, coraggio e affetto. Davanti c'è un futuro da ballare con la stessa leggerezza e impegno con cui ieri Lele ha dichiarato di voler fare la sua parte.

Auguro a tutti un ultimo giorno di scuola così pieno di futuro!

p.s. Mi piace pensare che sia possibile e che non si debba più vedere alcun bambino sulla sedia a rotelle che esce prima da solo, sale sul pulmino dei disabili chiudendo così il suo ultimo giorno di scuola. Gli ETS monitoreranno perchè questo non capiti.