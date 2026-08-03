Guardia di Finanza, cambio al vertice del Comando provinciale di Viterbo: il colonnello Gallaccio succede a Pasquali

Cerimonia nella caserma 'MAVM Fin. U. Petrucci': dopo quattro anni Carlo Pasquali lascia l'incarico per un nuovo ruolo a Roma. Il nuovo comandante arriva dal Comando Regionale Sicilia

03/08/2026 - 16:32



VITERBO – Passaggio di consegne al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo. Nella mattinata di oggi, presso la caserma 'MAVM Fin. U. Petrucci', si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il colonnello Carlo Pasquali, comandante uscente, e il colonnello Michele Gallaccio, che assume la guida delle Fiamme Gialle viterbesi.

Dopo quattro anni alla guida del Comando Provinciale, il colonnello Pasquali lascia Viterbo per assumere un nuovo incarico nella capitale. Durante il suo mandato ha coordinato numerose attività di contrasto ai reati economico-finanziari, all'evasione fiscale e alle infiltrazioni della criminalità nell'economia del territorio.

Nel corso della cerimonia, l'ufficiale uscente ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i finanzieri del Comando Provinciale, sottolineandone la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati nello svolgimento del servizio.

Il nuovo comandante, Michele Gallaccio, 51 anni, originario di Cassino, proviene dal Comando Regionale Sicilia, dove ha ricoperto l'incarico di Capo di Stato Maggiore. Coniugato e padre di due figli, è laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche e vanta una lunga esperienza maturata in diversi reparti del Corpo, tra cui il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, i Comandi Provinciali di Catania e Roma e il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Nel suo intervento, il colonnello Gallaccio ha salutato il predecessore esprimendo gratitudine per il lavoro svolto e si è detto onorato del nuovo incarico. Ha inoltre auspicato la piena collaborazione di tutto il personale della Guardia di Finanza della provincia, rinnovando l'impegno del Corpo a sostegno delle istituzioni, della legalità e della tutela dell'economia del territorio viterbese.