Grande successo per la tappa di Montalto dell'Etruria Musica Festival 2026

Gli organizzatori del festival: Chiudiamo questa edizione con grande soddisfazione, sia per la qualità artistica, sia per la risposta ricevuta dal pubblico

20/08/2026 - 08:38



MONTALTO DI CASTRO - Si chiude con un bilancio positivo la tappa di Montalto di Castro dell'Etruria Musica Festival 2026. I quattro concerti ospitati tra luglio e agosto al Molo del fiume Fiora, a Montalto Marina, hanno fatto registrare un'ottima partecipazione di pubblico, con appuntamenti molto partecipati e spesso sold out, confermando il gradimento già raccolto dalla manifestazione nella sua prima esperienza sul territorio montaltese.

La XXIII edizione del festival ha portato sul molo una proposta musicale articolata e di qualità: ad aprire il programma, il 24 luglio, sono stati Javier Girotto e Vince Abbracciante, protagonisti dell'incontro tra sassofoni e fisarmonica. Il 25 luglio è stata la volta del Lorenzo De Finti Quartet, mentre il calendario di agosto ha visto esibirsi il Nico Gori Trio, il 10 agosto, e Jacopo Mai, protagonista l'11 agosto del recital conclusivo per pianoforte solo.

Accanto alla qualità della proposta artistica, uno degli elementi che hanno caratterizzato maggiormente gli appuntamenti è stato ancora una volta il Molo del fiume Fiora, che si è confermato parte integrante dell'identità della manifestazione a Montalto Marina.

La sua particolare posizione, protesa in mezzo al mare, ha permesso di costruire attorno ai concerti un'atmosfera difficilmente replicabile altrove. Nelle serate estive il pubblico ha potuto ascoltare la musica circondato dal mare, in uno spazio capace di creare un rapporto particolarmente intenso tra gli artisti, gli spettatori e il paesaggio.

Una formula che, dopo l'esperienza dello scorso anno, ha trovato nell'edizione 2026 un'ulteriore conferma. La risposta della comunità montaltese e dei tanti spettatori presenti alle quattro serate ha accompagnato l'intera rassegna, contribuendo a rendere il molo non soltanto la sede dei concerti, ma uno degli elementi distintivi del progetto.

Il programma ha attraversato linguaggi e sensibilità musicali differenti, mantenendo come filo conduttore la qualità degli interpreti. Dal dialogo tra Javier Girotto e Vince Abbracciante alle sonorità del Lorenzo De Finti Quartet, passando per l'esperienza e la versatilità del trio formato da Nico Gori, Ellade Bandini e Francesco Pierotti, fino alla dimensione più intima del pianoforte solo di Jacopo Mai.

Quattro appuntamenti che hanno consentito di costruire un piccolo percorso musicale all'interno dell'estate di Montalto Marina, con una proposta capace di incontrare sia gli appassionati sia un pubblico più ampio.

“Chiudiamo questa edizione con grande soddisfazione, sia per la qualità artistica che siamo riusciti a proporre sia per la risposta ricevuta dalla comunità di Montalto e dal pubblico che ha seguito le quattro serate. Vedere il molo così partecipato e percepire il coinvolgimento degli spettatori rappresenta per noi il riconoscimento più importante. Fondamentale è stato anche il prezioso e proficuo rapporto di collaborazione con il Comune di Montalto di Castro e con la Regione Lazio, che hanno creduto nel progetto e contribuito alla sua realizzazione. Il riscontro di queste due edizioni ci incoraggia a lavorare affinché questa esperienza possa continuare e crescere ancora”.

È il bilancio espresso dagli organizzatori al termine di una rassegna che, dopo la prima esperienza, consolida dunque il proprio rapporto con Montalto di Castro e guarda già alla possibilità di proseguire il percorso nel 2027.

L'Etruria Musica Festival a Montalto di Castro è stato finanziato dalla Regione Lazio e dal Comune di Montalto di Castro.