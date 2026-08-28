Giornata del Balneare, un remo alzato verso il cielo per ricordare chi veglia sulla sicurezza in mare

Domenica 30 agosto il SIB celebra il valore della balneazione attrezzata. Alle 10.30 anche gli assistenti bagnanti di Tarquinia, Saline e Montalto di Castro si fermeranno per un minuto in memoria di Fabrizio Valente e Luigi Fasano

28/08/2026 - 09:20



TARQUINIA – Un remo sollevato verso il cielo, il silenzio di un minuto e il mare davanti agli occhi. Sarà questo il gesto simbolico con cui domenica 30 agosto la comunità balneare italiana celebrerà la Giornata del Balneare, promossa dal SIB – Sindacato Italiano Balneari, trasformando un appuntamento dedicato al settore in un momento di memoria e raccoglimento.

La giornata nasce per richiamare l'attenzione sul valore della balneazione attrezzata italiana e sul ruolo che ogni giorno le imprese balneari svolgono lungo le coste del Paese. Un comparto strategico per il turismo e l'economia nazionale, formato in larga parte da imprese familiari che da generazioni garantiscono accoglienza, servizi e sicurezza a milioni di italiani e turisti stranieri.

Ma quest'anno la ricorrenza assume un significato particolare, dopo la tragedia avvenuta sulle spiagge di Andora, dove hanno perso la vita il turista Luigi Fasano e l'assistente bagnanti Fabrizio Valente.

Valente era intervenuto in mare riuscendo a portare in salvo una donna. Poi era tornato tra le onde per tentare di soccorrere anche il marito. Un secondo intervento dal quale non avrebbe più fatto ritorno, perdendo la vita insieme all'uomo che stava cercando di salvare.

Un gesto di estremo coraggio e dedizione che ha colpito profondamente l'intero mondo della balneazione e che ha riportato al centro dell'attenzione il ruolo degli assistenti bagnanti, chiamati ogni giorno a vigilare sulla sicurezza delle persone e a intervenire in situazioni nelle quali pochi secondi possono fare la differenza.

Per questo il SIB Lazio ha scelto di affiancare alle iniziative della Giornata del Balneare un momento di ricordo. Alle 10.30 di domenica 30 agosto, gli assistenti bagnanti usciranno in mare con i pattini di salvataggio e solleveranno il remo verso il cielo, osservando contemporaneamente un minuto di raccoglimento.

Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, dedicato a Fabrizio Valente e Luigi Fasano e, attraverso il loro ricordo, a tutti gli assistenti bagnanti che ogni giorno lavorano sulle coste italiane per prevenire incidenti e garantire il soccorso in mare.

Tarquinia e Montalto unite nel ricordo

All'iniziativa parteciperà anche Lifeguard Italia, impegnata nel servizio di salvamento collettivo di Tarquinia Lido. Al momento di raccoglimento prenderà parte anche la postazione comunale di salvamento delle Saline, presidio particolarmente importante per la sicurezza di un tratto di litorale che richiede grande attenzione.

Il gesto coinvolgerà inoltre Montalto di Castro, dove Lifeguard Italia è presente con le proprie postazioni di salvamento. Anche gli assistenti bagnanti del litorale montaltese, alle 10.30, si uniranno al minuto di raccoglimento.

Tarquinia Lido, le Saline e Montalto di Castro saranno così idealmente unite nello stesso momento, insieme alle numerose località italiane che aderiranno all'iniziativa.

Sicurezza, una responsabilità quotidiana

La Giornata del Balneare sarà anche l'occasione per riportare l'attenzione sulle questioni che da tempo interessano il futuro delle imprese del settore: dalla precarietà amministrativa legata all'applicazione della Direttiva Bolkestein alla pressione fiscale, dall'erosione costiera ai vincoli burocratici che possono ostacolare investimenti e miglioramenti dei servizi.

Ma dietro il dibattito sul futuro delle imprese c'è anche una realtà quotidiana fatta di persone, formazione e responsabilità.

La sicurezza, infatti, non rappresenta soltanto uno dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari. È un impegno assunto ogni giorno da chi presidia le spiagge e il mare. Dietro ogni postazione di salvataggio ci sono preparazione, addestramento, attenzione e la disponibilità a intervenire quando una situazione di emergenza può trasformarsi, in pochi istanti, in una tragedia.

È anche per questo che la Giornata del Balneare vuole ricordare il valore della balneazione attrezzata come parte integrante del sistema turistico italiano: non soltanto luoghi di vacanza e accoglienza, ma una presenza quotidiana sulle coste, fondamentale per la loro fruibilità e sicurezza.

Il 30 agosto, dunque, sarà una giornata per parlare del presente e del futuro del comparto, ma soprattutto per fermarsi un momento.

Alle 10.30, un remo alzato verso il cielo unirà simbolicamente le spiagge italiane.