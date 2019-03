Fusco: ''Non ho interessi alle terme''

Il senatore leghista si difende dalle accuse che lo vedrebbero al centro di interessi ''speculativi'' per dei terreni nella zona termale viterbese

24/03/2019 - 07:23



di Antimo Verde

VITERBO - ''Io non ho interessi alle terme''. Il senatore Umberto Fusco, durante la conferenza stampa della Lega sulle amministrative a Civita Castellana, smentisce le voci che lo vedrebbero al centro di interessi ''speculativi'' per dei terreni nella zona termale viterbese.

''È una cosa che ha fatto male a me e al partito. Oggi è l'ultima dichiarazione su questa questione: lo faccio per me, la mia famiglia e per il movimento della Lega. Sono stato attaccato perché avrei degli interessi alle terme, lo ripeto: non ce li ho io, non ce li ha la mia famiglia e non ce li ha nemmeno la famiglia che ho acquisito perché i terreni che possiedo nella zona termale, e basta andare al catasto per vederlo, sono stati acquistati nel 1995, 2005 e 2015. L'ultimo è tutto vincolato'', spiega Fusco.

Il leghista è stato eletto a Palazzo Madama a marzo 2018, tre anni dopo l'acquisto dell'ultimo terreno. ''Qualcuno ha parlato anche di vincoli: io non ha mai chiesto al Comune di svincolare, di costruire terme oppure di far parte di qualche società. La politica è bella ma non mi piace che per attaccare qualcuno politicamente si incominci a parlare di interessi cosi vergognosi'', chiosa il senatore.