Fratelli d'Italia inaugura il nuovo comitato elettorale

Tanti esponenti politici presenti al taglio del nastro della sede in via Saffi

01/04/2019 - 21:31



VITERBO - E' stato inaugurato oggi il comitato elettorale di Fratelli d'Italia in via Saffi. Al taglio del nastro in via Saffi hanno partecipato tanti esponenti politici appartenenti al partito di Giorgia Meloni. Dal deputato Rotelli, al neo governatore dell'Abruzzo Marsilio passando poi per gli assessori viterbesi De Carolis ed Allegrini.

