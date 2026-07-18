Forza Italia, oltre 500 partecipanti al meeting estivo di Montefiascone

'Riflessi di Libertà' riunisce amministratori, dirigenti e vertici nazionali del partito sul lungolago: al centro il radicamento nella Tuscia e le prossime sfide elettorali

18/07/2026 - 17:22



MONTEFIASCONE - Un partito radicato sul territorio, capace di riunire tutti i livelli istituzionali e di guardare con fiducia alle sfide future. È questo il messaggio emerso da 'Riflessi di Libertà', il meeting estivo del Coordinamento provinciale di Forza Italia Viterbo che si è svolto ieri sul lungolago di Montefiascone, registrando la partecipazione di oltre 500 persone tra amministratori, dirigenti, iscritti e sostenitori provenienti da tutta la provincia.

In un periodo tradizionalmente caratterizzato dalla pausa delle attività politiche, l'iniziativa ha richiamato una presenza numerosa e qualificata, confermando il forte radicamento di Forza Italia nella Tuscia e la capacità del partito di rappresentare un punto di riferimento per amministratori e comunità locali.

A testimoniare l'attenzione e il sostegno degli organismi regionali, nazionali ed europei nei confronti del lavoro svolto dal Coordinamento provinciale erano presenti il Segretario nazionale di Forza Italia e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, il Responsabile nazionale dell'Organizzazione Francesco Battistoni, il Segretario regionale del Lazio Claudio Fazzone, il Segretario provinciale Alessandro Romoli, il Presidente del gruppo alla Camera dei Deputati Enrico Costa, insieme a parlamentari, europarlamentari, consiglieri regionali, sindaci e amministratori del territorio. Una partecipazione che ha evidenziato la piena sintonia tra il partito provinciale e i vertici di Forza Italia, confermando il ruolo centrale della federazione viterbese all'interno dell'organizzazione regionale e nazionale.

Nel corso dell'incontro è stato ribadito il valore del radicamento territoriale come elemento fondamentale dell'azione politica del partito. Ampio spazio è stato dedicato al confronto sulle prossime sfide, dal percorso congressuale alle future competizioni elettorali, con particolare attenzione alle elezioni amministrative del comune di Viterbo e al contributo che Forza Italia continuerà a offrire all'interno della coalizione di centrodestra e del Partito Popolare Europeo.

La partecipazione registrata a Montefiascone conferma la vitalità di Forza Italia nella provincia di Viterbo e il riconoscimento del lavoro svolto dal Coordinamento provinciale da parte della dirigenza regionale e nazionale. Un segnale di unità e di fiducia che rafforza il ruolo della federazione viterbese all'interno del partito e ne consolida il percorso di crescita in vista delle prossime sfide.

Coordinamento provinciale Forza Italia Viterbo