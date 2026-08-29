Fiera mondiale del peperoncino: Camera di commercio e Azienda speciale protagoniste

Lo stand della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo avrà i prodotti a marchio REA Qualità Reatina e Tuscia Viterbese ed i contatti commerciali con i rappresentanti di numerose ambasciate

29/08/2026 - 08:49



VITERBO – Aperto oggi dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo e dalla sua Azienda speciale Centro Italia, in occasione dell'inaugurazione della Fiera Mondiale del Peperoncino, lo stand istituzionale che animerà Piazza Cesare Battisti fino al prossimo 6 settembre.

Presenti all'avvio delle attività camerali il Vice Presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Leonardo Tosti, il Segretario generale dell'Ente camerale, Francesco Monzillo, la Presidente dell'Azienda speciale Centro Italia, Vincenza Bufacchi, la Dirigente camerale Federica Ghitarrari e il Direttore generale dell'Azienda speciale Centro Italia, Stefano Gasbarra.

Numerose le attività programmate all'interno dello spazio camerale anche grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma e della Regione Lazio previste all'interno dello spazio tra cui, a partire da domani 29 agosto, le degustazioni guidate gratuite di prodotti contrassegnati con i marchi camerali REA Qualità reatina e Tuscia Viterbese e di prodotti tipici dei territori dell'Alto Lazio. Per maggiori informazioni e per prenotare un posto alle degustazioni è possibile consultare il link https://www.aziendacentroitalia.it/degustazioniguidate2026/

Particolare attenzione verrà data anche ai contatti con i rappresentanti delle ambasciate presenti, tra cui quelle provenienti da Ungheria, Angola, Algeria, Messico, Costa D'Avorio, Ghana, Kenya, Zambia, con cui sono stati organizzati momenti di confronto e di conoscenza delle realtà imprenditoriali locali e delle eccellenze enogastronomiche dell'Alto Lazio.