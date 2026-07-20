Ferento Teatro Festival, questa sera Sigfrido Ranucci porta in scena il suo Diario di un trapezista

Al Teatro Romano il giornalista di Report racconta il lato più personale della sua vita professionale in un monologo tra inchieste, incontri decisivi e resilienza. Appuntamento alle 21.15

20/07/2026 - 16:02



VITERBO – Prosegue il cartellone del Ferento Teatro Festival 2026 con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Questa sera, lunedì 20 luglio, alle ore 21.15, il suggestivo Teatro Romano di Ferento ospiterà Sigfrido Ranucci con Diario di un trapezista. Cronache di resilienza di un reporter, uno spettacolo che porta sul palco il volto più intimo del giornalista e conduttore di Report.

Prodotto da Teatro Carcano e Mismaonda, il monologo è scritto, diretto e interpretato dallo stesso Ranucci, con le musiche originali di Enrico Melozzi e la voce fuori campo di Stella Gasparri. Lo spettacolo si discosta dal linguaggio televisivo delle inchieste giornalistiche per raccontare il percorso umano e professionale di un reporter che, nel corso della sua carriera, ha affrontato rischi, scelte difficili e incontri destinati a cambiare il corso del suo lavoro.

Sul palco prendono vita le storie delle persone rimaste dietro le quinte delle grandi inchieste: un vagabondo che contribuisce allo scoop sui bombardamenti di Falluja con il fosforo bianco, un tassista che conduce alla scoperta della pinacoteca segreta di Calisto Tanzi, una producer svizzera che sventa un complotto politico e una professoressa che documenta un incontro riservato tra un senatore e un ex agente dei servizi segreti. Figure apparentemente marginali che, come racconta Ranucci, si sono rivelate decisive nella ricerca della verità.

Il titolo dello spettacolo richiama la figura del trapezista, simbolo della condizione del giornalista d'inchiesta: sempre in equilibrio, sospeso tra il dovere di informare e i rischi personali, senza una rete di protezione. Una metafora che per Ranucci è diventata anche esperienza concreta. Da anni vive sotto scorta e, lo scorso anno, è sopravvissuto a un attentato esplosivo avvenuto nei pressi della sua abitazione.

Nato a Roma nel 1961 e laureato in Lettere all'Università La Sapienza, Sigfrido Ranucci ha iniziato la carriera al Paese Sera, per poi approdare al Tg3. Dal 2017 conduce Report su Rai 3, programma simbolo del giornalismo investigativo italiano, ricevendo nel corso degli anni importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Ilaria Alpi e il Premio Mario Francese.

L'appuntamento si inserisce nel ricco programma del Ferento Teatro Festival 2026, in scena dall'11 luglio al 19 agosto tra il Teatro Romano e l'area delle Antiche Terme. La manifestazione, diretta da Patrizia Natale per il Consorzio Teatro Tuscia, propone quest'anno 23 eventi complessivi, di cui sei prime nazionali, confermandosi uno dei principali appuntamenti culturali dell'estate laziale. Il festival è riconosciuto dal Ministero della Cultura, sostenuto da Comune di Viterbo, Regione Lazio, Fondazione Carivit e Ance, ed è partner del percorso di candidatura Viterbo Tuscia 2033 a Capitale Europea della Cultura.