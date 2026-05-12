Famiglie al Centro, al via da Vetralla il progetto per sostenere genitori e giovani

Presentato in Piazza San Severo il nuovo percorso del Distretto VT4 insieme a Juppiter, Il Mosaico e Consorzio Il Cerchio: incontri, sportelli, supporto alla genitorialità e attività per adolescenti in 13 Comuni del territorio

12/05/2026 - 06:24

di Francesco Maria Ricci

VETRALLA – Una rete territoriale unita per mettere davvero “le famiglie al centro”. È stato presentato oggi lunedì 11 maggio, in Piazza San Severo a Vetralla, il progetto “Famiglie al Centro – comunità di pratica familiare”, promosso dal Distretto socio sanitario VT4 insieme ai partner Juppiter, Consorzio Il Cerchio e cooperativa sociale Il Mosaico.

Alla conferenza di presentazione, che ha visto la partecipazione di una trentina di persone circa tra amministratori, operatori sociali e rappresentanti delle associazioni, hanno preso parte il consigliere Giulio Zelli, esponenti del Distretto VT4, i referenti delle cooperative coinvolte e numerosi amministratori dei Comuni del territorio, da Barbarano Romano a Capranica, da Civita Castellana a Ronciglione fino a Vetralla.

Ad aprire gli interventi è stato il consigliere Giulio Zelli, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra enti pubblici, terzo settore e associazioni: «Le cose non si fanno mai da soli, devono essere condivise per avere una ricaduta concreta sul territorio». Zelli ha evidenziato anche il sostegno della Regione Lazio e l’importanza di creare continuità nei servizi dedicati alle famiglie.

Il progetto nasce per rispondere ai nuovi bisogni della comunità, con particolare attenzione alla genitorialità, al sostegno psicologico e relazionale e all’accompagnamento delle famiglie nei momenti più delicati della vita quotidiana.

Tra le azioni illustrate durante l’incontro, particolare attenzione è stata dedicata al “Parent Hub”, ovvero il “caffè delle mamme e dei papà”, incontri informali che si svolgeranno nei bar, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione dei vari Comuni del distretto. L’obiettivo sarà creare occasioni di confronto sui temi della crescita dei figli, delle difficoltà educative e della vita familiare.

Previsti anche servizi specifici per la neo-genitorialità, con attività dedicate a mamme e papà, momenti di supporto psicologico, spazi di confronto e iniziative per il benessere personale. Alcune attività consentiranno ai genitori di prendersi del tempo per sé mentre personale qualificato si occuperà dei bambini.

La cooperativa sociale Il Mosaico gestirà invece lo “sportello Famiglie al Centro”, con sedi diffuse sul territorio, pensato per offrire orientamento ai cittadini nell’accesso a bonus, contributi, servizi sociali e pratiche burocratiche. Uno strumento che punta a diventare punto di riferimento stabile per famiglie, anziani e persone fragili.

Molto atteso l’intervento di Salvatore Regoli dell’associazione Juppiter, che ha posto l’attenzione sul mondo degli adolescenti e sulla necessità di ricostruire relazioni umane autentiche. «Non sarà l’intelligenza artificiale a salvare il mondo – ha dichiarato – ma la dimensione umana dell’uomo».

Regoli ha annunciato l’arrivo nel territorio del progetto nazionale “Selfie”, con la presentazione dei dati raccolti tra i giovani del distretto. Previsti inoltre incontri itineranti nei 13 Comuni del VT4, feste della famiglia, laboratori, attività di volontariato e momenti di confronto con educatori, psicologi, sportivi, personaggi dello spettacolo e figure impegnate nel sociale.

«I giovani non sono un problema, ma la nostra unica speranza», ha aggiunto Regoli, ribadendo l’importanza di restituire fiducia alle nuove generazioni e creare spazi di crescita reale e partecipazione.

Numerosi gli amministratori presenti che hanno espresso sostegno al progetto, definito un esempio concreto di collaborazione territoriale capace di superare appartenenze politiche e mettere al centro la persona e la comunità.

A chiudere l’incontro, il richiamo all’importanza della comunicazione e della partecipazione attiva delle famiglie da parte del primo cittadino di Vetralla Sandrino Aquilani: «Esistono tanti servizi e opportunità – è stato sottolineato – ma spesso i cittadini non li conoscono. La sfida sarà anche quella di raccontare e diffondere tutto ciò che verrà realizzato».

La mattinata si è conclusa con un coffee break offerto dai “ragazzi speciali” di Juppiter e dal progetto “Sorriso Caffè”.