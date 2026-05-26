Fair Play del Panathlon alla Libertas Pilastro Pattinaggio

Premio alla società viterbese per limpegno sportivo e sociale. Intanto gli atleti brillano tra campionati regionali e gare internazionali

26/05/2026 - 09:55



VITERBO - Importante riconoscimento per l’ASD Libertas Pilastro '92, premiata dal Panathlon International con il Premio Fair Play durante la cerimonia svoltasi sabato 23 maggio nella Sala dei Presidenti del CONI.

A ritirare il riconoscimento è stata la presidente Vera Lucernini, premiata per l’impegno della società nella promozione di una pratica sportiva sana e inclusiva, con particolare attenzione agli aspetti sociali e solidaristici. Nel corso degli anni, infatti, la Libertas Pilastro ha collaborato attivamente con associazioni come AIDO, ADMO, Caritas e altre realtà del volontariato.

Il riconoscimento arriva in un mese particolarmente intenso per la società viterbese, impegnata su più fronti agonistici. Il 23 e 24 maggio, al Divino Amore, si sono svolti i Campionati Regionali singoli categorie esordienti e allievi regionali, con la partecipazione delle atlete Caterina Ricci, Susanna Del Trecco e Myriam Picone.

Nello stesso fine settimana la società è stata protagonista anche all’estero, al Trofeo Burgundy di Digione, organizzato dall’ACSI. Per il loro esordio internazionale sono scese in pista Fiamma Minniti nel singolo e Annalisa Cardella nella Solo Dance, entrambe protagoniste di ottime prestazioni che hanno sfiorato il podio.

Sempre nello stesso weekend, il Centro Sportivo Sacro Cuore di Viterbo ha ospitato il 16° Trofeo delle Stelline, manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da Lazio, Toscana e Campania, confermando il valore aggregativo dello sport e il clima di collaborazione tra dirigenti, istruttori, atleti e famiglie.

La stagione proseguirà ora con i prossimi appuntamenti agonistici: il Trofeo ACSI “Verde Umbria” a Sant'Egidio il 30 e 31 maggio e il Memorial Michele Sica ad Aversa e Volla dal 30 maggio al 2 giugno.

Nel frattempo la società è già al lavoro per il tradizionale saggio di fine stagione, in programma il 13 giugno alle ore 18 presso il Centro Sportivo Sacro Cuore, con l’esibizione di tutti gli atleti dai 4 anni in su e ingresso libero al pubblico.

Soddisfazione è stata espressa dai dirigenti della Libertas Pilastro, che hanno voluto ringraziare istruttori, atleti e famiglie per l’impegno, i sacrifici e la passione che continuano a sostenere la crescita della società sportiva viterbese.