Estate al Castello di Santa Severa, il programma dal 18 al 23 agosto: tra Gaia in concerto, opera, swing e cinema d'autore

In calendario anche la mostra su Marilyn Monroe, degustazioni e teatro

17/08/2026 - 18:15



SANTA SEVERA - Prosegue con un nuovo ricco calendario di appuntamenti la rassegna 'Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026', promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea. Dal 18 al 23 agosto, il Castello torna ad animarsi con cinema, musica, opera, teatro e letteratura, offrendo a cittadini e visitatori nuove occasioni di intrattenimento e cultura nella suggestiva cornice di uno dei luoghi più rappresentativi del litorale laziale.

La settimana propone un programma variegato, che spazia dal cinema per bambini al cinema d'autore, dall'opera lirica alla musica contemporanea e allo swing, fino agli incontri dedicati alla letteratura e al teatro. Un calendario pensato per un pubblico ampio e per vivere il Castello dal pomeriggio fino alla sera, tra spettacolo, cultura e scoperta del patrimonio.

Gli appuntamenti della settimana

Martedì 18 agosto, ore 21.00 – 'Sing' di Garth Jennings Cinema per bambini. Buster, un koala proprietario di un teatro ormai sull'orlo della chiusura, decide di organizzare una gara di canto per attirare il pubblico e salvare la sua attività. Un errore nel volantino, che annuncia un premio molto più ricco del previsto, porta in città una folla di aspiranti cantanti e dà vita a una serie di esilaranti imprevisti. Una storia dedicata ai più piccoli, ma capace di coinvolgere tutta la famiglia attraverso musica, amicizia e solidarietà.

Mercoledì 19 agosto, ore 21.00 – 'Lontano lontano' di Gianni Di Gregorio Cinema d'autore, in collaborazione con la Cineteca Nazionale. Attilio, Giorgetto e il Professore sono tre amici romani che, ormai avanti con gli anni, decidono di dare una svolta alle proprie vite e trasferirsi all'estero. Ognuno ha le sue ragioni per partire e il desiderio di ritrovare entusiasmo e nuove opportunità. Il problema sarà innanzitutto capire dove andare, in un viaggio che li porterà a confrontarsi con sogni, difficoltà e inattese possibilità di cambiamento.

Giovedì 20 agosto, ore 21.00 – 'L'Elisir d'amore' di Gaetano Donizetti La celebre opera di Donizetti racconta con ironia e romanticismo la storia del timido Nemorino, innamorato di Adina, e del suo tentativo di conquistarla grazie a un improbabile filtro d'amore acquistato dal ciarlatano Dulcamara. Tra equivoci, gelosie e situazioni comiche, la vicenda conduce al lieto fine e al trionfo dell'amore. Solisti protagonisti: Flavia Colagioia, Salvatore Pascale, Ferruccio Finetti e Massimo Zanni. Cori: Armonia Mundi, diretto da Matteo Sartini, ed Ensemble Corale, diretto da Hiroko Sato. Pianoforte: Hiroko Sato. Regia: Matteo Sartini.

Venerdì 21 agosto, ore 21.00 – Gaia dal vivo Musica e concerti. Gaia arriva al Castello con il suo pop contemporaneo e le sue sonorità urban, in un percorso musicale che intreccia italiano e portoghese e valorizza le sue origini brasiliane. Sul palco porterà il repertorio che ha accompagnato la sua crescita artistica, dai primi successi fino ai brani più recenti, tra cui quelli dell'album rosa dei venti. Evento a pagamento, biglietti su Ticketone.

Sabato 22 agosto, ore 21.00 – 'A tutto swing' Musica e cabaret. Lo spettacolo propone un viaggio nelle atmosfere degli anni '30 e '40, attraverso le grandi sonorità dell'epoca d'oro delle big band. La Smile Orchestra reinterpreta con energia ed eleganza i brani di grandi protagonisti dello swing, da Glenn Miller a Benny Goodman, coinvolgendo il pubblico in una serata dal ritmo trascinante. Un appuntamento che unisce musica, intrattenimento e la riscoperta di un importante patrimonio musicale del Novecento.

Domenica 23 agosto, ore 19.00 – 'Libri e calici' L'appuntamento letterario propone la presentazione di due romanzi di Patrizia Bettinelli, Il seme rubato e Il bambino che vola. Il primo affronta il tema dei rapporti, dei sentimenti e delle scelte personali attraverso la storia di Marco e Letizia; il secondo raccoglie due favole dedicate soprattutto ai più giovani, con messaggi di amicizia, speranza, pace e amore. L'incontro sarà moderato da Francesca Lazzeri e accompagnato da una degustazione di vini a cura di UNPLI Lazio.

Domenica 23 agosto, ore 21.00 – 'Il tenace soldatino', un film da palcoscenico Teatro per ragazzi e adulti, dai 4 anni. La celebre fiaba di H.C. Andersen sul soldatino di piombo e la sua ballerina viene trasformata in un originale incontro tra teatro e cinema. In una stanza piena di giocattoli, gli oggetti prendono vita e la storia viene raccontata attraverso una rappresentazione teatrale ripresa e proiettata in diretta su un grande schermo. Un'esperienza che mette in dialogo due linguaggi diversi per raccontare una fiaba senza tempo e una grande storia d'amore.

Ad arricchire la proposta culturale del Castello è la mostra 'Happy Birthday to You Marilyn Monroe', curata da Paolo Pancaldi. Oltre cento opere raccontano il mito di Marilyn attraverso cinema, fotografia, moda e arti visive, con lavori di importanti protagonisti dell'arte contemporanea, tra cui Andy Warhol, Mimmo Rotella e Lamberto Pignotti.

Enogastronomia e visite al Castello

La visita può essere accompagnata da un'esperienza dedicata ai sapori del territorio nell'area enogastronomica locale, realizzata in collaborazione con UNPLI Lazio e le Pro Loco, dove degustare prodotti tipici e specialità della tradizione regionale.

Dal martedì alla domenica sono inoltre aperti il Museo del Castello e la Torre Saracena, che offre una suggestiva vista sul litorale e sul Mar Tirreno. Nei fine settimana e nei giorni festivi sono previste anche visite guidate con partenza alle 18.30 e alle 19.30, comprensive dell'accesso gratuito alla Torre Saracena.

La rassegna 'Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026' è promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, d'intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l'obiettivo di valorizzare il Castello come luogo di cultura, spettacolo e incontro per tutta la stagione estiva.

Il Castello è aperto al pubblico dal martedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle 24.00.

Per gli eventi gratuiti è richiesta la prenotazione tramite Eventbrite, mentre per gli spettacoli a pagamento i biglietti sono disponibili su TicketOne. Durante gli eventi serali, dalle ore 21.00, l'accesso al borgo è libero e gratuito fino al raggiungimento della capienza massima consentita.