Esodo estivo, in Prefettura il piano per la sicurezza sulle strade della Tuscia

Vertice con Forze dell'ordine, enti gestori e Comuni per coordinare viabilità, cantieri e interventi di emergenza durante i mesi di maggiore traffico

17/07/2026 - 09:51



VITERBO - Con l'avvicinarsi del periodo di massimo afflusso sulle strade della Tuscia, la Prefettura di Viterbo ha riunito tutti i principali soggetti coinvolti nella gestione della viabilità per definire il piano operativo dedicato all'esodo e al controesodo estivo.

L'incontro, svoltosi il 16 luglio e presieduto dal prefetto Sergio Pomponio, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, di Autostrade per l'Italia, Società Autostrada Tirrenica, Anas e Astral, della Protezione civile della Regione Lazio, dell'Ares 118 e dei Comuni maggiormente interessati dai flussi turistici, tra cui Viterbo, Tarquinia e Montalto di Castro.

Obiettivo della riunione è stato quello di coordinare le attività necessarie per affrontare l'aumento della circolazione previsto nelle prossime settimane, garantendo sicurezza, fluidità del traffico e tempestività negli interventi in caso di emergenza.

Nel corso del vertice il prefetto Pomponio ha sottolineato la necessità di una programmazione condivisa degli interventi sulla rete stradale, invitando tutti gli enti competenti a pianificare in maniera coordinata i lavori non rinviabili, così da ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti e assicurare condizioni ottimali di percorribilità.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all'organizzazione dell'assistenza agli utenti della strada in caso di code, incidenti o altre criticità legate ai picchi di traffico. In questo contesto è stato ribadito il ruolo fondamentale del sistema di protezione civile e della rete dei soccorsi per garantire risposte rapide ed efficaci.

Tra i punti affrontati anche il rafforzamento dei controlli lungo le principali arterie provinciali. Le Forze di polizia, con il supporto delle Polizie locali, assicureranno un presidio costante del territorio attraverso servizi straordinari predisposti dalla Polizia Stradale, con l'obiettivo di prevenire situazioni di rischio e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Il prefetto ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, sottolineando come il coordinamento tra amministrazioni comunali, enti gestori delle infrastrutture, forze di polizia e sistema di protezione civile rappresenti un elemento indispensabile per affrontare in modo efficace la mobilità estiva.

Al termine della riunione è stata ribadita la volontà di proseguire nel modello di governance condivisa promosso dalla Prefettura, basato sull'integrazione operativa tra tutti gli enti competenti, con l'obiettivo di garantire ai cittadini e ai turisti una rete stradale più sicura, un'assistenza efficiente e interventi tempestivi durante uno dei periodi più delicati dell'anno per la viabilità provinciale.