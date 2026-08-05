Diego Sileoni: «Nessun partito, la mia è una voce civica e indipendente»

Con una nota pubblica il consigliere respinge ogni attribuzione politica: «Non appartengo ad alcun gruppo organizzato, rispondo solo ai cittadini e all'interesse di Tarquinia»

05/08/2026 - 11:27



TARQUINIA – «Non faccio parte di alcun partito politico e non appartengo a nessun gruppo giovanile organizzato». Con una presa di posizione netta e senza margini di interpretazione, Diego Sileoni interviene per smentire le voci che negli ultimi mesi lo avrebbero accostato a diverse realtà politiche.

In una nota diffusa il 5 agosto, Sileoni rivendica la propria autonomia, definendo il suo percorso «costruito fuori dalle tessere, fuori dalle correnti e fuori dalle logiche di appartenenza». Un impegno che, sottolinea, nasce esclusivamente dal rapporto con il territorio e con la comunità di Tarquinia.

«Non devo nulla a nessuno e nessuno può rivendicare la mia voce – afferma –. La mia posizione è civica, libera e autonoma. Rispondo soltanto ai cittadini e al bene di Tarquinia».

Sileoni denuncia inoltre quelli che definisce tentativi di «incasellarlo» all'interno di schieramenti politici e di utilizzare il suo nome per dinamiche estranee alla sua attività pubblica. «Non accetto strumentalizzazioni, non mi presto a giochi di potere e non mi lascio usare come bandiera da nessuno», ribadisce.

Nel comunicato, il cittadino pone l'accento sulla volontà di mantenere un'azione politica indipendente, dichiarando di voler continuare a difendere gli interessi della comunità anche quando ciò comporta l'assunzione di posizioni difficili o impopolari.

Il messaggio si conclude con una rivendicazione della propria identità civica: «In un tempo in cui molti parlano per conto di altri, io rivendico il diritto e il dovere di parlare solo per Tarquinia, senza intermediari, senza padrini politici e senza compromessi. Una voce civica, dura quando serve, libera sempre».