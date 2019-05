Di nuovo in fiamme l'ex ospedale Andosilla

L'incendio è avvenuto intorno a mezzanotte. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118

21/05/2019 - 09:25



CIVITA CASTELLANA - Le fiamme lambiscono di nuovo l'ex ospedale Andosilla. È successo stanotte intorno alla mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana, i carabinieri e i soccorritori del 118. Non si conoscono per il momento le cause del rogo. Si tratta del quinto incendio nell'arco di pochi giorni. L'ultimo è avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 maggio. L'ospedale, di proprietà della Regione Lazio, è da tempo oggetto di lavori di restauro delle facciate esterno, che costituiscono un pericolo per passanti e auto. La struttura dichiarata ufficialmente inagibile, rappresenta ad oggi il principale riparo per extracomunitari e senzatetto.