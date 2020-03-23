Covid-19, nella sartoria del carcere di Viterbo parte la produzione di mascherine

23/03/2020 - 10:04



VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo:

Con molto piacere apprendiamo dalla pagina Facebook del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria che da oggi parte la produzione di mascherine in tessuto non tessuto negli istituti anche all'interno del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria del Lazio-Abruzzo-Molise e specificatamente nelle sartorie di Viterbo, di Rebibbia - sezione femminile - oltre che di Vasto e Sulmona, che al loro interno hanno un laboratorio sartoriale riconvertito per la fabbricazione di questi dispositivi, previsto dall'ultimo decreto legge, previo invio di un'autocertificazione all'Istituto superiore di sanità.

Ma purtroppo dobbiamo segnalare come in vari sedi tali mascherine chirurgiche, arrivate in questi giorni, non bastano per tutti , non sono consegnate agli altri operatori che comunque in carcere ci lavorano, e tantomeno mai arrivate negli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna della Regione.

Mascherine che scarseggiano anche nell' istituto minorile di Roma - IPM Casal del Marmo- dove però è stata attivata una tensostruttura per pre-triage e sorveglianza generale-

Massimo Costantino, segretario Generale Aggiunto CISL FNS