Coronavirus, Belcolle ''svuota'' week surgery per fronteggiare eventuali emergenze

L'ospedale sospende ferie e permessi del personale e interrompe gli interventi chirurgici programmati

06/03/2020 - 05:35



VITERBO – Sospese ferie e permessi del personale, rinviati gli interventi chirurgici programmati. L’ospedale di Belcolle si sta preparando per gestire un’eventuale emergenza coronavirus.

In linea con quanto sta avvenendo a livello nazionale e con le misure disposte dalla Regione Lazio, anche la struttura della Tuscia è pronta fronteggiare un ipotetico aumento di accessi al reparto di malattie infettive. Lo stesso reparto del medico risultato ieri positivo al test del coronavirus. L’ospedale ha sanificato subito tutti gli ambienti.

Il reparto di malattie infettive, che non ha mai interrotto il servizio, è regolarmente operativo. Si sta monitorando la rete dei rapporti che il medico ha avuto in questo periodo. Il medico è fratello del docente di agraria risultato a sua volta positivo al virus. Anche in virtù della situazione che si è creata ieri con questo nuovo caso, Belcolle ha impresso un’accelerazione all’organizzazione interna.

Vengono sospese, come detto, le operazioni programmate e questo consente di liberare il reparto di Week Surgery che sarà così a disposizione nel caso in cui quello di malattie infettive non dovesse riuscire a contenere i pazienti. Inoltre si starebbe anche cercando di allestire nuovi posti di terapia intensiva.