Coronavirus, assessore promuove la naturopatia

A Montefiascone ''un convegno per scoprire i rimedi naturali che possono aiutare a prevenire il diffondersi della malattia''

29/02/2020 - 18:07



MONTEFIASCONE - Coronavirus, nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella raccomanda a tutti di affidarsi alla ''conoscenza come antidoto alla paura'', un assessore di Montefiascone promuove la naturopatia - una forma di medicina alternativa - come possibile soluzione.

''In tempo di allarme per coronavirus abbiamo deciso di dare consigli di prevenzione naturale per dare un grosso contributo a questo problema che si è presentato all’improvviso. Vi consiglio di partecipare al convegno di domenica pomeriggio, per scoprire quali sono i rimedi naturali che possono aiutare a prevenire il diffondersi di questa malattia''. Sono le parole attribuite all’assessore all'Ambiente Rita Chiatti in un comunicato diffuso oggi dalla Pro loco del paese, con cui si dà notizia di un convegno in programma domenica primo marzo alla Rocca dei Papi (ore 17), con una naturopata. Titolo dell’incontro: ''Non è magia, ma naturopatia''.

Si legge ancora nel documento: ''Lo scopo di questa conferenza, oltre a far conoscere la figura del naturopata, ha l’obiettivo anche di parlare del Corona Virus, che tanto spaventa, in questi giorni, moltissime persone. Spiegare come rafforzare il nostro sistema immunitario in modo semplice e riportando anche le dichiarazioni e i consigli di famosi medici e scienziati che hanno ben esposto come l’eccessivo allarmismo da parte dei media può abbassare le nostre naturali risorse immunitarie''.

E’ opportuno, in un momento in cui le più alte cariche istituzionali raccomandano a tutti la massima prudenza e di affidarsi alla scienza e alla medicina ufficiale, che un amministratore locale si faccia promotore di iniziative che rischiano di disorientare la gente? Il virgolettato rispecchia veramente il pensiero dell’assessore Chiatti? Oppure, è stata diffusa una nota senza il consenso e la verifica della diretta interessata? E ancora: il sindaco di Montefiascone è a conoscenza di questa iniziativa?

Nel comunicato, in cui brevemente viene spiegato in cosa consiste la naturopatia, si specifica anche che ''la professione di naturopata non è e non pretende in alcun modo di essere sostitutiva al medico e alla sua diagnosi, ma può essere intesa e inserita in quelle che sono le arti sanitarie, che può svolgere un ruolo estremamente importante, socialmente ed economicamente, nella prevenzione delle malattie e nella conservazione della salute, intese soprattutto in una visione olistica, senza che tutto ciò sia antagonismo con la consueta prassi medica, nel settore preventivo e terapeutico''.