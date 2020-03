Coronavirus, accordo tra Confindustria e sindacati

Tortoriello: ''Dalle imprese grande senso di responsabilità''

14/03/2020 - 17:00



''L’intesa raggiunta questa mattina tra Governo, sindacati e la nostra associazione dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, il grande senso di responsabilità delle imprese italiane che, in un momento di straordinaria emergenza per il nostro Paese, hanno dato prova di avere come obiettivo assoluto l’interesse nazionale'' dichiara Filippo Tortoriello, Presidente Unindustria Lazio, dopo la firma del protocollo sulla sicurezza nei posti di lavoro tra Governo, Confindustria e sindacati.

''Come Sistema delle imprese del Lazio vogliamo inoltre fare un grande plauso al Governo per la tempestività dell’azione che ha messo in campo e un apprezzamento va anche al senso di responsabilità dei sindacati. Le aziende italiane sono al servizio del nostro Paese, a cominciare da quelle del settore agroalimentare e farmaceutico, fiori all’occhiello della nostra regione. Conosciamo bene la qualità elevatissima delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori del Lazio, tutti faranno fino in fondo la propria parte. Noi nella nostra Regione abbiamo già avviato un dialogo molto costruttivo con Cgil, Cisl e Uil che ovviamente proseguirà proprio su modello di quanto indicato dal protocollo firmato oggi.

Il bene primario da difendere è la salute delle persone, gli imprenditori lo sanno bene e, in accordo con i sindacati, è stata trovata una soluzione efficace e rapida che senza spegnere le filiere produttive del nostro Paese, assicura condizioni di massima sicurezza ai lavoratori. Le imprese con questo protocollo hanno anche inoltre la possibilità di interrompere la produzione per avere il tempo necessario per mettere in campo le misure previste dal protocollo. È il momento dell’unità senza divisione, gli imprenditori e i lavoratori italiani lo sanno bene e lo stanno dimostrando.Ora bisogna anche andare avanti con fortissime misure di sostegno all’economia, in modo da ripartire con ancora più slancio quando questa terribile emergenza sarà passata''.