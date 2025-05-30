ANNO 16 n° 270
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Consulta dei consigli comunali del Lazio, eletta la nuova rappresentanza
Eletti quattro rappresentanti della Tuscia
30/05/2025 - 08:21

VITERBO - Importante risultato per Forza Italia Viterbo nell'ambito della nuova consulta dei consigli comunali del Lazio, organismo di rappresentanza e confronto tra gli enti locali.

Venerdì 24 maggio, a Guidonia Montecelio, presso il teatro Imperiale, si è tenuta l'assemblea per l'elezione della nuova consulta.

Un momento di confronto che ha visto la nomina a presidente della dott.ssa Daniela Ballico, consigliere del comune di Ciampino.

Per la provincia di Viterbo sono stati eletti, in qualità di membri: Caterina Cola, consigliere del comune di Calcata; Rita Gentili, consigliere del comune di Vetralla; Antonio Rossi, consigliere del comune di Capodimonte; Antonio Crabolu, vicesindaco del comune di Cellere, che ha ricevuto anche la nomina a componente del direttivo. 

'Il nostro impegno – dichiara Crabolu – sarà sempre quello di valorizzare ogni territorio, soprattutto i piccoli comuni, rafforzando il legame tra istituzioni per affrontare al meglio le problematiche e contribuire alla crescita della regione.' 

Forza Italia Viterbo




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo