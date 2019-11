Confcommercio Lazio Nord, Lavoro a chiamata e webapp

27/11/2019 - 16:06



VITERBO - Giovedì 28 novembre, ore 10 nella sede di Confcommercio Lazio Nord incontreremo gli imprenditori della Tuscia sul tema del lavoro a chiamata.

“Durante il seminario parleremo della disciplina normativa di questo tipo di lavoro, - ci dice il Presidente Confcommercio Viterbo Antonio Posati – di quali sono gli aspetti procedurali, gli ambiti di operatività, gli aspetti economici e i punti di forza rispetto ad altre forme contrattuali.

Nella seconda parte dell’incontro verrà presentata la webapp ideata per le aziende e i professionisti che vogliono effettuare in modo semplice e veloce l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa per il lavoro a chiamata. Risparmiare tempo, azzerare il margine di errore e avere tutto a portata di clic nella gestione del lavoro intermittente.

Dall’invio della comunicazione di chiamata all’Ispettorato del Lavoro all’immediata archiviazione della ricevuta di notifica dell’avvenuta trasmissione; dalla precompilazione in automatico della giornaliera dei dipendenti all’aggiornamento in tempo reale della situazione di ciascun lavoratore in termini di giornate complessive lavorate: pochi passaggi all’insegna della semplificazione, della velocità, della certezza dei dati e della loro trasparenza, con livelli di controllo che assicurano alle operazioni di inserimento della chiamata economicità ed etica.

“In un contesto sempre più competitivo e globalizzato le imprese hanno la necessità di ridefinire i processi aziendali per rispondere in modo efficace ad una domanda che cambia velocemente anche nel breve periodo. La flessibilità dei processi produttivi vede un significativo aumento del ricorso alla forma contrattuale a chiamata – afferma Francesca Bragaglia, Amministratore Unico di LAC Lavoro a chiamata - Intercettando queste nuove tendenze abbiamo sviluppato e immesso sul mercato una WebApp capace di rispondere in modo completo ad un oggettivo bisogno di semplificazione delle attività previste dall’applicazione del contratto a chiamata”.