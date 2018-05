Concorso Musicale Internazionale: il concerto finale

Sabato la premiazione con l'esibizione nella chiesa di San Francesco

17/05/2018 - 15:58



TARQUINIA - Gran finale per il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia. I vincitori assoluti dell'XI edizione della rassegna organizzata dall'IC 'Ettore Sacconi' si esibiranno in concerto il 20 maggio, dalle 16, nella chiesa di San Francesco.

‘’Una bella tradizione che ha trasformato la premiazione in un grande live aperto al pubblico. - sottolinea l'organizzazione – Con performance di solisti, ensemble e orchestre, per un pomeriggio di musica che conclude nel migliore dei modi un evento diventato, anno dopo anno, un punto di riferimento per istituti e conservatori di tutt'Italia’’.

È tempo di ringraziamenti per l’IC “Ettore Sacconi: ‘’Al Comune, con il primo cittadino Pietro Mencarini e il vice sindaco e assessore alla cultura Martina Tosoni, alla STAS, con la presidente Alessandra Sileoni. Alle associazioni Divini Commercianti, Viva Tarquinia e alla Pro Loco Tarquinia e al Cag, il Centro di Aggregazione Giovanile, per la realizzazione dei flash mob in piazza Cavour. All'Accademia Tarquinia Musica, al Lions Club Tarquinia, alla banda 'Giacomo Setaccioli', all'associazione Oltrepensiero di Civitavecchia e alla ditta Cartolandia per il conferimento dei premi speciali. Infine vogliamo porre rimedio a una piccola dimenticanza presente nel comunicato dei vincitori. La scuola di una delle vincitrici, Chiara Agostini, è l'IC ‘’Via XVI Settembre’’ di Civitavecchia’’.

Il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia è patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo, dai Comuni di Tarquinia e Monte Romano e vede la collaborazione dell'Accademia Tarquinia Musica e conservatorio Santa Cecilia.