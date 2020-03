Cocaina dal Belgio per il mercato viterbese, davanti al gip 5 arrestati

Hanno tutti scelto il rito abbreviato: tra loro anche uno dei presunti vertici della banda

09/03/2020 - 06:51



VITERBO - (b.b.) Fiumi di cocaina dal Belgio per il mercato viterbese, cinque degli arrestati, finiti in manette lo scorso 13 giugno, oggi compariranno di fronte al gip Vilma Passamonti del tribunale di Roma.

Per loro sarà rito abbreviato: in caso di condanna potranno beneficiare dello sconto fino ad un terzo della pena.

Ad optare per il rito alternativo dopo l'ok del gip al giudizio immediato richiesto dalla Procura, anche uno dei presunti vertici della banda: il 45enne albanese Armand Cuni, difeso dall'avvocato Remigio Sicilia. Insieme ad altri 12, finì in manette all'alba del 13 giugno 2019 dopo un blitz dei carabinieri che, coordinati dalla Dda di Roma, smantellarono un traffico internazionale di cocaina con base nel viterbese.

Dal Belgio, la droga sarebbe arrivata nella Tuscia passando per l'Albania. Tagliata e divisa in dosi, sarebbe stata poi nascosta in zone di campagna - compresa la Palanzana - all'interno di barattoli di vetro pieno di riso, per preservarla dall'umidità. Lo stupefacente sarebbe servito a coprire il mercato dello spaccio di gran parte della provincia attraverso una fitta rete di pusher che avrebbero fatto capo alla banda: Montefiascone, Sutri, Vitorchiano, Caprarola e Orte solo alcune delle piazze.

A finire in manette furono 12 persone, per 7 di loro si aprirono le porte del carcere, mentre i restanti 5 finirono agli arresti domiciliari. 24 in tutto gli indagati.