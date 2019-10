Cna, a novembre i nuovi corsi per i responsabili tecnici Fer

Le lezioni sono già in calendario

18/10/2019 - 11:26



VITERBO - Si avvicina il 31 dicembre, data entro la quale i titolari e i responsabili tecnici delle imprese che si occupano di installazione e manutenzione di impianti Fer (ovvero alimentati da fonti di energia rinnovabile) hanno l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento specifico. E CNA Sostenibile propone, nella propria sede di Viterbo, una nuova edizione dei corsi (della durata, ciascuno, di 16 ore) rivolti a chi non è ancora in regola.

Le lezioni sono già in calendario: il 6 novembre sia per gli impiantisti elettrici che per i termoidraulici (modulo comune), ritorno in aula il 20 novembre per i primi e il 27 per i secondi, ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 13,30 alle 17,30.

CNA Sostenibile ricorda che la platea degli operatori tenuti ad aggiornarsi è ampia: sono interessati tutti coloro che effettuano interventi su pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria, sistemi solari termici, biomasse per usi energetici, sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.

L’adempimento non deve essere sottovalutato, perché chi non conseguirà l’attestato di frequenza non potrà più rilasciare le dichiarazioni di conformità per gli impianti Fer. Un rischio da evitare.

Il corso di aggiornamento obbligatorio organizzato da CNA Sostenibile - società di formazione accreditata per i percorsi di qualificazione - è autorizzato dalla Regione Lazio, pertanto l’attestato rilasciato ha piena validità legale.

Info e adesioni: CNA Sostenibile, a Viterbo, in via dell’Industria snc (zona Poggino). Telefono 0761.1768398, formazione@cnasostenibile.it.