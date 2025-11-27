Civita Castellana, riqualificazione della piscina comunale

Il commento del sindaco: La piscina comunale è un punto di riferimento per la nostra comunità e merita un intervento che la renda finalmente efficiente, moderna e pienamente fruibile

27/11/2025 - 08:34



CIVITA CASTELLANA – In programma l’avvio dei lavori di completamento ed efficientamento energetico del complesso natatorio comunale in località San Giovanni da parte. Il risultato è stato raggiunto con l’approvazione, da parte della giunta Giampieri, dello schema di accordo con regione Lazio e sport e Salute spa.

Il progetto, finanziato con un milione di euro di risorse FSC 2021–2027 messe a disposizione dalla regione Lazio – assessorato allo sport, rientra nel percorso di rilancio e valorizzazione degli impianti sportivi cittadini, ed è stato ufficialmente recepito nella deliberazione di giunta n. 208 del 24 novembre 2025. Questa mattina il sindaco Giampieri ha firmato il documento ufficiale che regolerà i rapporti tra i soggetti coinvolti nell’intervento: regione Lazio in qualità di soggetto finanziatore; comune di Civita Castellana in qualità di soggetto beneficiario; sport e Salute spa, in qualità di soggetto attuatore e stazione appaltante.

“Un passo decisivo per restituire alla città una struttura sportiva moderna e funzionale - commenta il sindaco Luca Giampieri -. Accogliamo con entusiasmo questo finanziamento, frutto di un intenso lavoro di interlocuzione istituzionale e di progettazione strategica. La piscina comunale è un punto di riferimento per la nostra comunità e merita un intervento che la renda finalmente efficiente, moderna e pienamente fruibile da famiglie, sportivi e associazioni. Il milione di euro in arrivo dalla Regione rappresenta un momento di essenziale importanza per riconsegnare a Civita Castellana uno spazio di qualità, sicuro e sostenibile dal punto di vista energetico. Senza, peraltro, aggravi di costi per i cittadini civitonici, perché non saranno utilizzate risorse proprie del comune”.

“Si tratta di un intervento atteso da anni e reso possibile grazie alla programmazione della regione e al lavoro tecnico svolto dagli uffici comunali - aggiunge il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Claudio Parroccini -. Il finanziamento consentirà non solo il completamento dell’impianto, ma anche un importante efficientamento energetico che garantirà minori costi di gestione e maggiore sostenibilità. Con l’approvazione e la firma dell’accordo e la definizione del ruolo di sport e salute come stazione appaltante, possiamo finalmente avviarci verso l’apertura del cantiere e la realizzazione degli interventi.”

“Un doveroso ringraziamento va alla Regione Lazio per la collaborazione istituzionale - concludono Giampieri e Parroccini -. Confermiamo l’impegno del comune nel promuovere investimenti a favore dello sport, del benessere e della qualità della vita della comunità civitonica”.

Ancora non si conoscono le tempistiche per l'avvio del progetto.