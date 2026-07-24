CIVITA CASTELLANA - L’Amministrazione Comunale di Civita Castellana informa la cittadinanza che, a seguito delle analisi effettuate da ARPA Lazio e comunicate dall’ASL di Viterbo in data 24 luglio 2026, è stato rilevato il superamento dei limiti previsti per il parametro Enterococchi.
Il rapporto ha evidenziato valori non conformi nei prelievi effettuati presso la Rete dell’Impianto dei Vigili del Fuoco. Questi elementi hanno reso necessario l’intervento immediato dell’Amministrazione, come richiesto dall’ASL, per tutelare la salute pubblica.
Alla luce di tale indicazione , il Sindaco Danilo Corazza ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 32 del 24-07-2026, con cui viene disposto:
-il divieto di utilizzo dell’acqua per usi alimentari su tutto il territorio comunale, fino a nuove disposizioni;
-la possibilità di impiegare l’acqua solo per igiene domestica, con esclusione del lavaggio dei denti;
-l’utilizzo dell’acqua previa bollitura per almeno 10-15 minuti per la preparazione e il lavaggio degli alimenti.
Il provvedimento rimarrà in vigore fino al completamento dei nuovi accertamenti analitici già richiesti agli organismi preposti. Per ogni aggiornamento, i cittadini saranno informati attraverso i canali istituzionali del Comune.