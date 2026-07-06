Chi è la sindaca più amata d'Italia? La Frontini al 7° posto

Il report di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore premia per la prima volta una donna in cima alla classifica dei primi cittadini

06/07/2026 - 12:30

di Massimiliano Vismara

VITERBO - È l'anno delle prime volte e delle conferme importanti per gli amministratori locali italiani. L'edizione 2026 della Governance Poll, la storica rilevazione sul gradimento dei cittadini curata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, fotografa un cambio della guardia al vertice e un podio tutto nuovo per quanto riguarda i sindaci dei capoluoghi.

I sindaci più apprezzati: Firenze conquista la vetta

Per la prima volta nella storia del sondaggio, la medaglia d'oro va a una donna. Si tratta di Sara Funaro, prima cittadina di Firenze, che raggiunge il 66% dei consensi con un incremento del 5,4% rispetto al giorno della sua elezione. Alle sue spalle si posiziona il vincitore dello scorso anno, Marco Fioravanti (Ascoli Piceno), mentre il terzo gradino del podio è occupato da Gaetano Manfredi (Napoli).

Ottime notizie anche per il Lazio: la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, si attesta al settimo posto nazionale con il 60% dei consensi, segnando una crescita costante (+2 posizioni rispetto al 2025 e ben 25 passi in avanti rispetto al 2024), confermando Viterbo al vertice del gradimento nella regione.

Posizione Sindaco Città Percentuale di gradimento 1° Sara Funaro Firenze 66% 2° Marco Fioravanti Ascoli Piceno 65% 3° Gaetano Manfredi Napoli 64% 4° Massimo Zedda Cagliari 63% 5° Federico Basile Messina 62% 6° Pierluigi Biondi L'Aquila 61% 7° (ex aequo) Chiara Frontini / M. Conte / M. Guerra Viterbo / Treviso / Parma 60%

Nelle grandi metropoli si registrano alterne fortune: a Milano Beppe Sala chiude in decima posizione (59,5%) a pari merito con Clemente Mastella (Benevento). A Roma, Roberto Gualtieri risale al 41° posto con il 54%, recuperando terreno rispetto al forte calo dello scorso anno (quando era sceso al 47%), nonostante resti sotto il dato del giorno delle elezioni. In flessione invece Matteo Lepore a Bologna (51% e 64° posto) e Vito Leccese a Bari, che scivola al 19° posto perdendo parecchi punti rispetto al debutto nelle urne.

La classifica dei Governatori: vince la linea verde

Il fronte dei Presidenti di Regione premia in modo netto i volti nuovi, portando ai primi due posti della classifica due amministratori che hanno iniziato il loro mandato da meno di un anno (dopo le elezioni dello scorso novembre).

Al primo posto si impone Antonio Decaro (Puglia) con il 66% dei consensi dei suoi cittadini, tallonato da Alberto Stefani (Veneto) al 65%. Medaglia di bronzo staccata di un soffio per Massimiliano Fedriga.