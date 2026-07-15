Castello di Santa Severa, una settimana tra musica, teatro e grandi eventi

Dal concerto di Noemi ad Anna Mazzamauro, da Andrea Perroni a Libri e Calici: dal 14 al 19 luglio il calendario di 'Vivi il Castello di Santa Severa  Estate 2026'

15/07/2026 - 15:43



SANTA SEVERA - Dopo il grande successo del Surf Expo, il Castello di Santa Severa inaugura una nuova settimana di appuntamenti all'insegna della musica, del teatro, della comicità, della letteratura e della valorizzazione del patrimonio storico. Prosegue infatti 'Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026', il calendario estivo promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, che continua ad attirare migliaia di visitatori con un'offerta culturale ricca e trasversale, pensata per coinvolgere pubblici di ogni età.

In uno dei luoghi più affascinanti del litorale laziale, ogni sera il Castello diventa un palcoscenico a cielo aperto dove spettacolo e cultura si incontrano, affiancati dalle visite ai musei, alle mostre e ai percorsi monumentali.

La settimana prenderà il via martedì 14 luglio, alle ore 21.00, con Touché - Disco Party, una serata di musica dal vivo dedicata ai grandi successi da ballare sotto le stelle, che inaugurerà il programma con energia e divertimento.

Il giorno successivo, mercoledì 15 luglio, il Castello ospiterà il gran finale di LazioSound, il contest dedicato ai nuovi talenti della musica del Lazio. La serata culminerà con l'atteso concerto di Noemi, protagonista di un'esibizione speciale che chiuderà la manifestazione.

Giovedì 16 luglio sarà invece il momento del teatro con Anna Mazzamauro, che porterà in scena uno spettacolo capace di alternare ironia, emozione e ricordi, accompagnando il pubblico in un viaggio tra memoria e palcoscenico.

La musica tornerà protagonista venerdì 17 luglio con la Serata Baccano - Disco Party, un nuovo appuntamento live pensato per chi desidera vivere una serata all'insegna del ritmo e del divertimento nella suggestiva cornice del Castello.

Il weekend proseguirà sabato 18 luglio con Andrea Perroni, protagonista di uno spettacolo che unisce comicità, musica e imitazioni in un coinvolgente susseguirsi di racconti e performance.

A chiudere la settimana sarà domenica 19 luglio, con un doppio appuntamento. Alle ore 19.00, nell'ambito della rassegna Libri e Calici, sarà presentato il volume Bella Gente Gente Comune di Rossella Santilli, in dialogo con Francesca Lazzeri, accompagnato da una degustazione di vini a cura di UNPLI Lazio. La serata proseguirà alle ore 21.00 con Giufà e il Mare, uno spettacolo dedicato ai più piccoli e alle famiglie, una fiaba teatrale che racconta il mare attraverso fantasia, avventura e immaginazione.

Per tutta l'estate è inoltre visitabile la mostra 'Happy Birthday to You Marilyn Monroe', un percorso espositivo dedicato al mito dell'attrice americana attraverso oltre cento opere che raccontano l'evoluzione della sua immagine nell'arte contemporanea. Curata da Paolo Pancaldi, l'esposizione riunisce lavori realizzati appositamente per il progetto insieme a opere provenienti da importanti collezioni private, firmate da artisti come Andy Warhol, Mimmo Rotella e Lamberto Pignotti, offrendo uno sguardo originale sul dialogo tra pop art, fotografia, collage e sperimentazione visiva.

L'esperienza di visita si completa con le numerose opportunità di scoperta del complesso monumentale. Dal martedì alla domenica è possibile salire sulla Torre Saracena, da cui si gode uno dei panorami più spettacolari della costa laziale, particolarmente suggestivo nelle ore serali. Ogni fine settimana e nei giorni festivi sono inoltre in programma le visite guidate al Borgo medievale e al Battistero, per approfondire la storia e l'identità di uno dei siti archeologici e monumentali più importanti della regione.

La rassegna 'Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026' è promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, d'intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l'obiettivo di valorizzare il Castello come luogo di cultura, spettacolo e incontro aperto a cittadini e turisti.

Il Castello è aperto al pubblico dal martedì alla domenica, dalle 17.00 alle 24.00.

Per gli eventi gratuiti è richiesta la prenotazione su Eventbrite, mentre i biglietti degli spettacoli a pagamento sono disponibili su TicketOne.

La prenotazione resta valida fino all'orario di inizio dell'evento. Si invita il pubblico a presentarsi con puntualità: una volta iniziato lo spettacolo o l'incontro, l'ingresso non sarà più garantito ai prenotati e gli eventuali posti disponibili saranno assegnati alle persone in lista d'attesa.

Durante gli eventi serali, a partire dalle ore 21.00, l'accesso al borgo del Castello è libero e gratuito fino al raggiungimento della capienza consentita dal piano di sicurezza approvato dalle Autorità competenti.