Caprarola, successo per 'Vesper Oleae': l'olio e le eccellenze della Tuscia protagonisti

Grande partecipazione per il primo evento organizzato dal Frantoio Oleario Santinelli, tra degustazioni, tradizioni e valorizzazione del patrimonio agroalimentare

04/07/2026 - 11:20



CAPRAROLA - Un evento pensato per valorizzare il territorio della Tuscia e, in particolare, quello di Caprarola, facendo conoscere le sue eccellenze agroalimentari e paesaggistiche e svelandone gli aspetti meno conosciuti: è stato questo 'Vesper Oleae', l'evento che si è svolto lo scorso 30 giugno 2026 presso gli oliveti del Frantoio Oleario Santinelli di Caprarola, realtà agricola attiva da oltre quarant'anni nella produzione di olio extra vergine d'oliva di qualità.

Questa prima manifestazione a numero chiuso ha registrato un'ottima partecipazione di pubblico, confermando l'interesse verso iniziative capaci di coniugare cultura, enogastronomia e promozione del territorio. Gli ospiti hanno vissuto un autentico viaggio sensoriale nel cuore dell'azienda, attraverso un percorso dedicato ai sapori, ai profumi e alle tradizioni della Tuscia, pensato per chi sa apprezzare l'eccellenza in ogni dettaglio.

Tre gli obiettivi che hanno ispirato l'iniziativa: promuovere le produzioni agroalimentari di qualità dell'Alto Lazio, dall'olio extra vergine di oliva ai vini, dai formaggi ai salumi; raccontare una Caprarola che va oltre le sue icone più conosciute, come Palazzo Farnese e la produzione di nocciole; creare occasioni di incontro e collaborazione tra aziende produttrici, operatori del settore e attività ricettive, contribuendo a rafforzare l'attrattività dell'intero territorio.

'Siamo molto soddisfatti dell'esito di 'Vesper Oleae' - commentano i responsabili del Frantoio Oleario Santinelli - La partecipazione e gli apprezzamenti ricevuti da parte dei presenti confermano che esiste un forte interesse verso esperienze autentiche, capaci di raccontare il territorio attraverso i suoi prodotti, le persone e le sue tradizioni. Caprarola offre molto più delle sue attrazioni più celebri, pur straordinarie, e possiede un patrimonio ambientale, agricolo ed enogastronomico che merita di essere conosciuto e valorizzato. Ringraziamo i partner Vineria Vignola di Caprarola e Tenuta Il Radichino Fratelli Pira di Ischia di Castro'.

Con 'Vesper Oleae', il Frantoio Oleario Santinelli rinnova così il proprio impegno nella promozione della cultura dell'olio extra vergine d'oliva e nella valorizzazione delle eccellenze della Tuscia, nella convinzione che fare rete rappresenti uno strumento fondamentale per favorire una crescita sostenibile del territorio.