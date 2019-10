Canino, una camminata tra gli olivi

L'evento comprende anche visita in frantoio e degustazione olio novello

26/10/2019 - 11:37



CANINO - Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, una iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 27 ottobre in 125 città.

Nelle 17 Regioni coinvolte – dalla Lombardia alla Sardegna – tanti itinerari in un’unica data per una passeggiata (dai 2 ai 5 chilometri) dedicata a famiglie e appassionati alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde.

Ogni Comune ha selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale che si conclude in un frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici.

La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.

In tutta la penisola l’ambiente rurale che contraddistingue la coltivazione dell’olivo ha caratteristiche comuni ma al contempo diverse a seconda della regione di appartenenza, l’iniziativa è quindi anche un modo attuale di promuovere il turismo dell’olio puntando sul patrimonio indissolubile dei nostri territori, un valore che dovrà costituire ricchezza per le future generazioni.

Canino città dell’olio dai primi anni del 2000 si inserisce nell’evento con una camminata che coinvolge le associazioni sportive dei runners, adocast, trekking e ciclisti della comunità.

La partenza è prevista dalla sede comunale alle ore 9,15 per un percorso di circa 4,5 km immerso tra gli oliveti secolari con successiva visita ad un frantoio antico e degustazione dell’olio novello presso la sede della strada dell’olio dop Canino in piazza Valentini.

I partecipanti, fino ad esaurimento scorte, riceveranno in ricordo il cappello con il logo della terza edizione.