Calore e partecipazione agli eventi natalizi

Appuntamenti di qualità tra solidarietà e musica

19/12/2018 - 09:30



CANEPINA - Canepina si sta avvicinando al Natale con una serie di eventi musicali e solidali che hanno coinvolto la comunità locale. Lo scorso 14 dicembre le festività sono state aperte dalla consegna delle pigotte dell'Unicef - le tradizionali bambole di pezza - ai bambini nati nel corso dell'anno 2018. La cerimonia è iniziata in piazza, ma a causa delle cattive condizioni meteorologiche è proseguita in chiesa con i canti natalizi preparati ed eseguiti dai bambini dell'Istituto Comprensivo di Canepina e quindi si è conclusa con la consegna all'AIL (Associazione italiana contro le leucemie) del ricavato della cena di beneficenza svoltasi nelle cantine lo scorso 31 ottobre in occasione di Halloween e a chiusura delle Giornate della Castagna. Tutti i partecipanti sono poi tornati in Piazza Garibaldi per ammirare l'albero di Natale e le luminarie accesi.

Sabato 15 dicembre il Centro Polivalente 'Fabrizio De André' in Piazzale Augusto Daolio ha ospitato il concerto di Natale con il Coro Città di Roma. Un appuntamento musicale di qualità promosso dal Comune di Canepina, dalla Pro Loco, dall'associazione I Concerti nel Parco e in collaborazione con il Gruppo Spontaneo Canepinese.

Quindi, la serata del 17 dicembre ha visto protagonista il grande gospel, con il concerto degli United Voice of Gospel nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Il concerto rientrava nel cartellone del Tuscia Gospel Festival, un progetto finanziato dalla Regione Lazio e realizzato dalla Comunità Montana dei Cimini e dai Comuni aderenti al SISC.

'Ringrazio tutti i concittadini e coloro che sono accorsi agli appuntamenti organizzati - dichiara il sindaco di Canepina, Aldo Maria Moneta - Ci avviciniamo al Natale con eventi di qualità che stanno riscuotendo unacalorosa partecipazione e che alla musica e alla cultura uniscono quel forte spirito di solidarietà che contraddistingue la comunità canepinese'.