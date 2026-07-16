ANNO 16 n° 197
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Bassano in Teverina, due attività entrano nell'Elenco regionale delle Botteghe Storiche
Riconoscimento della Regione Lazio per la Falegnameria Emanuele Tranquilli e Alimentari Piccialuti Romina. Il sindaco Romoli: Un motivo di orgoglio per la comunità
16/07/2026 - 10:05

BASSANO IN TEVERINA - Due storiche attività commerciali di Bassano in Teverina hanno ottenuto un importante riconoscimento da parte della Regione Lazio. La Falegnameria Emanuele Tranquilli e Alimentari Piccialuti Romina sono state infatti inserite nell'Elenco regionale delle Botteghe e Attività Storiche.

Si tratta di un riconoscimento che valorizza le realtà imprenditoriali che, grazie alla loro continuità nel tempo, rappresentano un patrimonio di competenze e tradizioni. Le botteghe storiche costituiscono un elemento fondamentale del tessuto economico e sociale dei piccoli comuni, diventando un punto di riferimento per la comunità e contribuendo a custodire l'identità del territorio.

'L'inserimento di queste due attività nell'elenco regionale delle botteghe storiche – dichiara il sindaco Alessandro Romoli – rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Bassano in Teverina. È un riconoscimento a chi, da anni, porta avanti la propria attività con serietà e impegno, mantenendo vive competenze e tradizioni che fanno parte della nostra storia. A nome dell'amministrazione comunale rivolgo le più sincere congratulazioni alle due attività per questo importante traguardo'.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo