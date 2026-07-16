Bassano in Teverina, due attività entrano nell'Elenco regionale delle Botteghe Storiche

Riconoscimento della Regione Lazio per la Falegnameria Emanuele Tranquilli e Alimentari Piccialuti Romina. Il sindaco Romoli: Un motivo di orgoglio per la comunità

16/07/2026 - 10:05



BASSANO IN TEVERINA - Due storiche attività commerciali di Bassano in Teverina hanno ottenuto un importante riconoscimento da parte della Regione Lazio. La Falegnameria Emanuele Tranquilli e Alimentari Piccialuti Romina sono state infatti inserite nell'Elenco regionale delle Botteghe e Attività Storiche.

Si tratta di un riconoscimento che valorizza le realtà imprenditoriali che, grazie alla loro continuità nel tempo, rappresentano un patrimonio di competenze e tradizioni. Le botteghe storiche costituiscono un elemento fondamentale del tessuto economico e sociale dei piccoli comuni, diventando un punto di riferimento per la comunità e contribuendo a custodire l'identità del territorio.

'L'inserimento di queste due attività nell'elenco regionale delle botteghe storiche – dichiara il sindaco Alessandro Romoli – rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Bassano in Teverina. È un riconoscimento a chi, da anni, porta avanti la propria attività con serietà e impegno, mantenendo vive competenze e tradizioni che fanno parte della nostra storia. A nome dell'amministrazione comunale rivolgo le più sincere congratulazioni alle due attività per questo importante traguardo'.