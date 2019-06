Baseball, Tabarrini e il Lazio al terzo posto

I sogni del Lazio si infrangono sul Veneto di Taschin al tie-break

23/06/2019 - 14:09



MONTEFIASCONE - Il pur ottimo terzo posto è sentito con un pizzico di rimpianto da TABARRINI e dalla squadra del Lazio, che molti pronosticavano come certa finalista del Torneo delle Regioni, con buone possibilità di sconfiggere la quotata Emilia Romagna. Ma sulla strada della finale hanno trovato uno straordinario TASCHIN che ha condotto il Veneto alla vittoria per 7 a 5 al tie-break.

Il ragazzo di Rovigo, figlio d’arte (il padre è stato lanciatore della nazionale ed attualmente è tecnico stimato), si fa carico di tutta la squadra e batte il fuoricampo che porta i primi 3 punti ai veneti, frenando poi dalla pedana le potenti mazze laziali, che comunque riescono a pareggiare, perdendo poi la partita al tie-break, dove il Veneto segna addirittura 4 punti contro i 2 del Lazio. Questo risultato consente al Veneto di disputare la finale del primo posto con l’Emilia Romagna, regione che conferma la propria leadership, essendo in finale in 4 categorie su 5. Del resto, anche nei diversi campionati, dalla serie A1 alla B, le squadre emiliane spiccano per qualità e quantità.

Al Lazio di TABARRINI e dei Rams BERTOLLINI e SERVODIO rimane l’importante terzo posto, conquistato nella finalina contro le Marche, ed una esperienza eccezionale che li aiuterà a crescere sia come atleti che come ragazzi.

Per onore di cronaca, il Lazio guidato da VASELLI nella Junior League ottiene un 6° posto, mentre la formazione Senior League, nella quale milita il viterbese PRINCI, dopo aver visto sfumare la finale con la rocambolesca sconfitta con il Piemonte, vince 5 a 1 la finale del terzo posto sul Friuli.

Purtroppo solo sconfitte per le ragazze del softball, ma siamo certi che Giorgia MARIANELLO ed Elettra PALLOTTA torneranno dalle Marche con una bellissima esperienza.

Ora per le giovanili del Montefiascone una settimana ricca di incontri: mercoledì 26 sia gli U12 che gli U15 giocheranno a Viterbo contro i Rams, mentre sabato entrambe le squadre incontreranno in casa il CALI Roma, in particolare nella partita U12 che sarà decisiva per la vittoria nel campionato.