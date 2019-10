Auto a tutta velocità in via Friuli

Sicurezza dei residenti a rischio nel quartiere Ellera in prossimità di palazzi e scuole

29/10/2019 - 06:58



VITERBO – Non se ne può più. La situazione è davvero diventata insostenibile nel graziosissimo quartiere Ellera e, più precisamente, in via Friuli. Ancora più esattamente all’incrocio con via Po e via Zara.

Gli automobilisti devono infatti aver scambiato questa zona per l’autodromo di Monza. A riferirlo sono i residenti, che dichiarano come le vetture sfreccino a tutta velocità.

‘’Alcuni automobilisti non si rendono nemmeno conto che sulla strada ci sono le strisce pedonali’’, affermano, aggiungendo: ‘’E proseguono indisturbati a velocità elevata’’.

Via Friuli, oltre ad essere arteria trafficata perché facilmente raggiungibile da La Quercia (proprio attraverso via Po) e dalla Palanzana, in alcune ore è anche piuttosto movimentata dai pedoni, visto che il quartiere ospita una scuola dell’Infanzia e le scuole elementari e medie.

Secondo i più, l’unico rimedio possibile alla pessima educazione civica e allo scarsissimo buonsenso di alcuni automobilisti, sarebbero i dissuasori di velocità. Ovvero quei dispositivi elettronici installati proprio in strade in cui la velocità eccessiva può causare situazioni di pericolo, proprio come in questo caso.

‘’Un’altra soluzione, forse ancora migliore – suggeriscono altri – potrebbe essere l’installazione di dossi artificiali, come quelli posizionati tempo fa in via Garbini’’.

Insomma, i tempi si sa non sono mai abbastanza floridi per le casse comunali, ma la sicurezza dei cittadini dovrebbe sempre una priorità. ‘’Auspichiamo nell’intervento delle autorità competenti’’. L'incolumità dei residenti è davvero a rischio.