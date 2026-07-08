Ato Lazio Nord, si insedia il nuovo Organismo di tutela degli utenti e dei consumatori

Eletto presidente Roberto Marchetti, vicepresidente Massimiliano Astarita. L'Otuc sarà il punto di riferimento per la tutela degli utenti del servizio idrico integrato

08/07/2026 - 14:57



VITERBO - Si è svolta questa mattina, presso la sede della Provincia di Viterbo, la seduta di insediamento dell'Organismo di tutela degli utenti e dei consumatori (OTUC) dell'ATO n. 1 Lazio Nord - Viterbo, organismo previsto dalla normativa regionale con il compito di rappresentare gli interessi degli utenti del servizio idrico integrato e di favorire il dialogo tra cittadini, associazioni e gestore.

Nel corso della riunione si è proceduto all'elezione del presidente, Roberto Marchetti , e del vicepresidente, Massimiliano Astarita, che guideranno l'organismo per il prossimo triennio. L'OTUC è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori riconosciute e svolgerà funzioni di tutela dell'utenza, esaminando reclami e segnalazioni, promuovendo iniziative di conciliazione e contribuendo al miglioramento della qualità del servizio idrico integrato.

'Abbiamo ritenuto importante ricostituire e rendere nuovamente operativo questo organismo, perché rappresenta uno strumento prezioso a supporto del servizio idrico integrato e un punto di riferimento per gli utenti. L'OTUC consentirà di raccogliere segnalazioni, criticità ed esigenze provenienti dal territorio, offrendo alle associazioni dei consumatori la possibilità di contribuire concretamente al miglioramento del servizio attraverso un rapporto di collaborazione con tutti i soggetti coinvolti. Si tratta di un segnale tangibile dell'impegno nel rafforzare il dialogo con i cittadini e nel promuovere un sistema sempre più attento alla tutela degli utenti e alla qualità dei servizi offerti', dichiara il presidente ATO Alessandro Romoli.

ATO n. 1 Lazio Nord - Viterbo