Apre Conad a Tuscania

Giovedì 26 luglio apre il Supermercato all’insegna di Qualità e Convenienza

24/07/2018 - 13:13



TUSCANIA – Conad, leader di categoria nei supermercati in Italia e nel Lazio, non poteva mancare a Tuscania, città della cultura, delle chiese, delle fontane e del buon cibo.

Il suo esordio è in grande stile, con un immobile interamente ristrutturato che si sviluppa su 550 mq di superficie, dotato di 3 casse tradizionali, un personale di 15 addetti pronti a soddisfare la clientela ed un comodo parcheggio.

Il taglio del nastro è previsto giovedì 26 Luglio, in via Canino 34, alle ore 9:00: l’invito è rivolto a tutta la popolazione, accompagnato da un grande buffet ed omaggi per tutti i partecipanti. Sono attese le autorità politiche e le forze dell’ordine della città di Tuscania.

Grande attenzione è stata posta all’impatto ambientale, con un consumo energetico ottimizzato grazie alle centrali di ultima generazione, ai nuovi banchi frigo ed illuminazione a led.

I reparti interamente rinnovati sono in grado di soddisfare ogni esigenza per una spesa completa: l’ortofrutta, la macelleria, la panetteria, la gastronomia, la rosticceria e salumeria assistiti, la drogheria chimica e alimentare e una cantina vini, offrono ampi assortimenti, servizio efficiente e di qualità, in stile Conad.

E’ nei reparti freschi e freschissimi che è possibile trovare i prodotti più adatti ai nuovi trend di consumo, dal biologico al locale, per arrivare all’area benessere e alle proposte di Verso Natura Conad – con le linee Bio, Eco, Equo e Veg –, i prodotti senza glutine, senza lattosio e ad alta digeribilità.

Tanti i servizi a disposizione dei clienti: è possibile pagare i bollettini postali direttamente alle casse, navigare in internet grazie alla wi-fi libera ed usufruire del servizio Ordina&Ritira, che consente di prenotare la spesa online e scegliere quando ritirarla nel punto di vendita. Inoltre grazie al servizio Digital Conad Extra sarà possibile ordinare elettrodomestici ed articoli per la casa a prezzi sempre vantaggiosi ed in pronta consegna.

Il supermercato osserva il seguente orario: da lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle 20:30, domenica dalle 9:00 alle 20:30. In occasione dell’apertura Conad riserverà ai clienti una Grande Offerta Promozionale Sottocosto.

SFOGLIA IL VOLANTINO CON LE OFFERTE ESCLUSIVE