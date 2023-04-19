Appalti truccati in Aeronautica: un indagato a Viterbo

Ieri l'esecuzione di 24 misure cautelari, coinvolti dodici militari

19/04/2023 - 05:42



VITERBO - Un militare dell'Aeronautica di Viterbo sarebbe indagato nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti truccati, aperta dalla procura di Velletri, che ieri ha portato all'emissione di 24 misure cautelari nei confronti di 12 militari dell'Aeronautica e di altrettanti civili, titolari e dipendenti nel settore edile. Misure a cui carabinieri e polizia militare dell'aeronautica hanno dato esecuzione nelle province di Roma, Napoli, Caserta, Latina, Viterbo, Grosseto, Chieti e Ravenna. Si tratta, in particolare, di 14 custodie cautelari, 10 ordinanze di applicazione dell'obbligo di dimora, oltre alla notifica di ulteriori 15 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettanti indagati.

A loro carico, secondo gli investigatori, ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza. Le accuse vanno dalla turbata libertà degli incanti, alla frode nelle pubbliche forniture, dalla corruzione per l'esercizio della funzione alle falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

I fatti, compiuti tra il maggio 2017 e il gennaio 2021, sarebbero avvenuti a Roma, Ciampino, Pratica di Mare, Vigna di Valle, Furbara, Montecastrilli, Borgo Piave, Grazzanise e Somma Vesuviana.

L'esecuzione dell'ordinanza è l'epilogo di un'attività investigativa partita dalla Procura di Velletri per verificare la condotta di due militari proprietari di una società edile attiva nel campo immobiliare. I due, con incarichi di responsabilità nella gestione degli appalti per opere infrastrutturali dell'aeronautica, a volte erano anche direttori dei lavori o responsabile di cantiere. Da qui sono stati scoperti movimenti di denaro sospetti e monitorati 49 appalti su lavori in basi tra il Lazio e la Campania, che hanno coinvolto altri militari e ditte.

Si parla di un giro di tangenti per pilotare appalti dell'Aeronautica Militare, gare per valore complessivo di oltre tre milioni di euro. E sugli sviluppi dell'indagine l'Aeronautica esprime ''piena fiducia e collaborazione nei confronti della magistratura per fare completa luce sulle eventuali responsabilità individuali di appartenenti alle Istituzioni, in fatti che contrastano con l'impegno quotidiano dell'Aeronautica Militare al servizio del Paese, a difesa della legalità e della sicurezza collettiva''.