Altera la centralina del Tir per risparmiare, multato viterbese

La polizia stradale di Poggibonsi ha sanzionato l'autista 42enne del mezzo

30/03/2019 - 05:54



VITERBO - Aveva modificato la centralina del motore del suo tir per non usare un additivo, utile a ridurre le emissioni inquinanti inquinanti sprigionate dai tubi di scarico del veicolo. È quanto accaduto giovedì pomeriggio a Poggibonsi, in provincia di Siena, ad un 42enne viterbese alla guida di un mezzo articolato che è stato fermato dalla polizia stradale toscana.

Secondo quanto riferito, l'uomo aveva caricato delle piante a Pescia, in provincia di Pistoia, per portarle in un vivaio di Piancastagnaio ed era tranquillo di evitare i controlli lungo il tratto di strada che separa i due comuni.

Ma durante le verifiche al motore effettuate dai poliziotti, è emerso lo stratagemma in grado di ingannare la centralina e inquinare l’aria, facendole credere che l’additivo sia sempre in circolo, quando in realtà non è stato aggiunto. Il Tir è stato immediatamente bloccato e potrà tornare a circolare di nuovo solo dopo aver superato la revisione. La polstrada ha inoltre sequestrato lo strumento utilizzato dal 42enne viterbese per alterare il motore ed ha inflitto all'autista una sanzione pecuniaria di circa 500 euro.