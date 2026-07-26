Allerta vento in provincia di Viterbo domenica 26 luglio: forti raffiche, temporali e brusco calo delle temperature

La Protezione Civile segnala una domenica caratterizzata da vento sostenuto e possibili temporali sulla Tuscia. Attenzione soprattutto nelle aree interne, sui rilievi e lungo le principali arterie stradali

26/07/2026 - 12:15



VITERBO - La provincia di Viterbo si prepara ad affrontare una domenica all'insegna del maltempo. Per la giornata di oggi, 26 luglio 2026, le previsioni indicano un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con raffiche di vento, possibili temporali e un sensibile calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Il Lazio settentrionale rientra infatti tra le aree interessate dall'avviso di criticità emesso dalla Protezione Civile per il passaggio di una perturbazione atlantica.

Vento forte e temporali sulla Tuscia

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, sulla Tuscia sono attese condizioni di instabilità che potranno favorire la formazione di rovesci e temporali, localmente accompagnati da forti raffiche di vento. I fenomeni potranno risultare più probabili nelle zone interne e collinari della provincia, con possibili ripercussioni anche sulla viabilità e sulle attività all'aperto.

Le correnti, associate al transito della perturbazione, potrebbero intensificarsi soprattutto durante il passaggio dei temporali, con improvvisi rinforzi del vento e un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Le aree della provincia di Viterbo più esposte

L'instabilità interesserà gran parte del territorio provinciale, con particolare attenzione ai comuni dell'entroterra, tra cui Viterbo, Montefiascone, Vetralla, Soriano nel Cimino, Ronciglione, Caprarola, Tuscania, Civita Castellana e Orte. Nelle aree più esposte non si escludono precipitazioni localmente intense e raffiche di vento durante gli episodi temporaleschi.

Possibili disagi alla circolazione

Le raffiche di vento potrebbero creare criticità soprattutto lungo le principali arterie stradali della provincia, come la Cassia, la Superstrada Orte-Viterbo, la SS675 Umbro-Laziale e le strade provinciali attraversate da alberature. La presenza di pioggia intensa potrebbe inoltre ridurre la visibilità e aumentare il rischio di allagamenti localizzati nei punti più vulnerabili.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

In presenza di vento forte e temporali è consigliabile:

• evitare di sostare sotto alberi, ponteggi e strutture instabili;

• mettere in sicurezza oggetti presenti su balconi e terrazzi;

• prestare particolare attenzione durante gli spostamenti in auto e moto;

• limitare le attività all'aperto durante il passaggio dei temporali;

• seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti sull'evoluzione delle condizioni meteo.

Dopo le elevate temperature registrate nelle ultime settimane, il peggioramento previsto per oggi porterà un temporaneo abbassamento dei valori termici su gran parte della provincia di Viterbo. Secondo gli esperti, si tratterà però di una fase di instabilità destinata a durare poco: da metà della prossima settimana è infatti atteso il ritorno di condizioni più stabili e di un nuovo aumento delle temperature.