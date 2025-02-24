Allarme bomba su un volo da New York: Boeing 787-9 scortato dai caccia atterra a Fiumicino

Laereo ha sorvolato la Tuscia prima dellatterraggio, avvistato e ripreso durante le sfilate di Carnevale

24/02/2025 - 07:05



di SDA

VITERBO - Un Boeing 787-9 della American Airlines, volo AAL292 da New York a Delhi, è stato dirottato su Roma Fiumicino a causa di un allarme bomba. L’aereo ha invertito la rotta mentre sorvolava il Mar Caspio, dirigendosi verso l’Italia, dove è stato scortato da due caccia militari.

Durante il tragitto, il velivolo ha sorvolato la Puglia e la Tuscia, dove è stato avvistato e ripreso da diversi cittadini durante le sfilate di Carnevale. L’atterraggio è avvenuto senza problemi sulla pista 1 dell’aeroporto di Fiumicino alle 17:22.

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Dopo lo sbarco dei 199 passeggeri, la Polizia di Stato ha eseguito controlli approfonditi con unità cinofile e artificieri, senza rilevare alcun ordigno a bordo. L’allarme si è dunque rivelato infondato, ma ha comunque richiesto l’intervento immediato delle autorità per garantire la sicurezza del volo.