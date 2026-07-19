Alla consigliera Croci la delega alla promozione della Via Francigena

In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha conferito alla consigliera comunale Alessandra Croci la delega dei Cammini e del Giubileo Francescano

19/07/2026 - 16:15



VITERBO - La sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha conferito alla consigliera comunale Alessandra Croci la delega alla promozione della Via Francigena, dei Cammini e del Giubileo Francescano e alla relativa promozione turistica, con l'obiettivo di consolidare e sviluppare il lavoro avviato in occasione del Giubileo 2025 e valorizzare ulteriormente il ruolo di Viterbo quale tappa strategica dei grandi itinerari di fede, cultura e turismo lento.

L'assegnazione della delega arriva in un anno di particolare rilevanza spirituale e culturale, segnato dalle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, ricorrenza che richiama l'attenzione internazionale sui luoghi francescani e sui cammini che attraversano il nostro territorio.

Negli ultimi anni il Comune di Viterbo ha investito con convinzione nella valorizzazione della Via Francigena e del turismo dei cammini, promuovendo iniziative, collaborazioni istituzionali e percorsi di accoglienza che hanno rafforzato l'immagine della città come porta della Tuscia e crocevia di pellegrini e viaggiatori.

'La scelta di affidare questa delega ad Alessandra Croci – dichiara la sindaca Chiara Frontini – nasce dalla volontà di dare continuità a un percorso che ha prodotto risultati importanti durante il Giubileo 2025 e che oggi può crescere ulteriormente. La consigliera Croci ha seguito con competenza, passione e costanza tutte le attività legate al Giubileo, costruendo relazioni preziose con istituzioni, associazioni e realtà del territorio. Oggi vogliamo trasformare quell'esperienza in una strategia strutturale di promozione turistica, capace di mettere sempre più al centro Viterbo come città dei cammini, della spiritualità e dell'accoglienza. L'ottavo centenario di San Francesco rappresenta un'occasione straordinaria per raccontare la nostra città a un pubblico nazionale e internazionale e per creare nuove opportunità di sviluppo economico e culturale'.

Soddisfazione viene espressa anche dalla consigliera Alessandra Croci.

'Ringrazio la sindaca per la fiducia che ha voluto accordarmi. Il lavoro svolto durante il Giubileo 2025 ha dimostrato quanto sia importante fare rete tra istituzioni, associazioni, operatori turistici e mondo del volontariato per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della nostra città. Accolgo questa delega con grande senso di responsabilità, consapevole del valore che la Via Francigena e i Cammini del Giubileo Francescano rappresentano non solo dal punto di vista religioso, ma anche culturale, ambientale ed economico. In un anno così significativo come quello dell'ottavo centenario di San Francesco continueremo a lavorare affinché Viterbo sia sempre più riconosciuta come una tappa imprescindibile dei grandi itinerari di pellegrinaggio e del turismo lento, capace di offrire esperienze autentiche e di qualità'.

Con il conferimento della delega, l'amministrazione comunale conferma la volontà di proseguire un percorso di valorizzazione dei cammini come leva di sviluppo sostenibile, promozione del territorio e rafforzamento dell'identità di Viterbo, facendo del patrimonio storico, spirituale e paesaggistico della città uno degli elementi centrali della propria strategia di crescita e attrattività turistica.