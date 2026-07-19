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Al via l'assunzione di 46 mila docenti
Nel Lazio autorizzati 4454, da ripartire per provincia, ordine e grado di scuola
Fabio
19/07/2026 - 04:13
di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Partono le procedure per l'assunzione di 46826 docenti in tutta Italia: nel Lazio sono stati autorizzati 4454. Gli insegnanti verrano presi da tutte le graduatorie di merito rimaste, con docenti idonei a concorsi ma ancora non assunti. Agli studenti potrà, così, essere garantita maggiore continuità nell'istruzione e nella progettazione didattica, dopo gli anni dei grandi tagli che hanno gonfiato le graduatorie.

La scuola si 'svecchia' dunque: il turn over è ormai iniziato da qualche tempo. Il sistema scolastico, che per diversi anni ha subito un blocco della sostituzione del personale, con una conseguente senescenza dell'istituzione, e quindi delle pratiche educative e didattiche, e un maggior utilizzo dei precari per coprire i pensionamenti, oggi trova nuovo respiro, con un esercito di insegnanti preparatissimi, formati secondo le più recenti metodologie didattiche e per l'utilizzo delle tecnologie scolastiche.

Le assunzioni, lungi da svuotare completamente le graduatorie dei vincitori, e degli idonei non vincitori, o le liste provinciali per le supplenze, saranno contingentate per provincia: si attende dunque il decreto di ripartizione. I 4454 docenti previsti nel Lazio saranno quindi suddivisi per provincia, per ordine e grado di scuola, tra infanzia, primaria, medie e superiori, poi per posto comune e sostegno, infine per classe di concorso di insegnamento.




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