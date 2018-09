Active Network delusa e arrabbiata

Caos anche nel mondo del Futsal: arriva, a sorpresa, una sconfitta a tavolino

30/09/2018 - 07:26



VITERBO - C'è un clima di forte delusione in casa dell'Active Network Futsal che si è vista infliggere una pesante sconfitta a tavolino contro la Lazio. La motivazione è racchiusa in un comunicato che lascia molte perplessità a squadra e dirigenza. Una vicenda che crea interrogativi e si sposta in ambito di ricorsi e controricorsi.

''Tardiva registrazione nel sistema informatico del calciatore Nicholas Di Girolamo'', recita il testo che annuncia l'accettazione del reclamo proposto dai biancocelesti che, sul campo, hanno rimediato una sconfitta con conseguente eliminazione dal primo turno di Coppa Divisione.

Da una prima decisione saranno i romani ad affrontare la Vis Gubbio. La burocratica e tecnologica registrazione dei tesseramenti, inviati entro la scadenza prefissata, ha fermato la squadra che prepara il controricorso. ''Abbiamo inserito tutto nei tempi, ma la documentazione non è stata presa in carico'' fa sapere la dirigenza viterbese delusa e arrabbiata dalla dubbia decisione riguardante, inoltre, uno solamente dei giocatori in organico. Sono attese, nelle prossime ore, le prime risposte che facciano chiarezza su una situazione che ha scosso e sorpreso l'ambiente.