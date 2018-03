A Ronciglione torna Cubo Festival

Torna dal 31 maggio al 3 giugno 2018 la Fiera del libro e dell’editoria

12/03/2018 - 18:42



RONCIGLIONE - Il Cubo Festival – Un Borgo di libri - Fiera del libro e dell’editoria, giunta alla seconda edizione e unica in provincia di Viterbo, torna a Ronciglione dal 31 maggio al 3 giugno 2018 nello splendido scenario del Borgo Medievale di Ronciglione. Dopo il grande successo dell’edizione 2017, che ha visto la partecipazione di oltre 20 case editrici e più di 100 autori, il Cubo Festival anche per il 2018 ripropone il festival letterario. Anche quest’anno oltre alla Fiera del Libro e dell’editoria, cui hanno aderito già decine di case editrici e molte altre stanno facendo richiesta, il festival proporrà incontri con i grandi autori italiani e i giovani emergenti. Nel borgo di Ronciglione in quei giorni nascerà un piccolo villaggio editoriale, dove sarà dato spazio alle novità editoriali del 2018. Le case editrici presenti alla fiera proporranno i testi dei loro autori che spaziano dalla letteratura, alla saggistica e alla scienza. Anche quest’anno il festival darà un importante spazio alle edizioni per bambini con incontri con autori e laboratori didattici allestendo per loro una arena riservata ai più piccoli. Il Cubo Festival – Un Borgo di libri, che rientra nel Maggio dei libri, oltre a proporre incontri letterari e dibattiti, offrirà ogni sera agli spettatori un concerto musicale a ingresso libero. Anche per il 2018 il festival sarà dedicato alla memoria del grande Tommaso Landolfi morto a Ronciglione nel 1979. Nel 2017 il Cubo Festival si è fatto promotore del gemellaggio tra i comuni di Pico, dove Landolfi è nato, e quello di Ronciglione. In programma alcune iniziative in ricordo del grande scrittore. Tra le novità del 2018 il festival organizzerà in collaborazione con gli editori ospiti della fiera, in quanto la partecipazione per loro è totalmente gratuita, una serie di tavole rotonde con gli editori e delle giornate dove gli autori potranno presentare agli editori i loro progetti letterari. Il Festival inoltre in collaborazione con la Banda del Racconto organizzerà un corso da narratore di comunità tenuto da Antonello Ricci in collaborazione con il Centro Ricerche e Studi di Ronciglione. Nel borgo saranno allestiti oltre agli stand della fiera, 5 arene per gli incontri, due bar e un ristorante dove poter degustare i prodotti del territorio. L’ingresso a tutte le manifestazioni sarà totalmente gratuito grazie al contributo di importanti sponsor privati e agli enti pubblici. Grazie poi al progetto Libri Randagi della Unicoop Tirreno sarà possibile “adottare” sempre gratuitamente uno dei tanti libri disseminati sul percorso della fiera. A fine marzo sarà pubblicato il programma