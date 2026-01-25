A Ronciglione la quindicesima Rassegna dei Cori polifonici

Levento culturale si terrà domani presso la Chiesa parrocchiale S. Maria della Pace. Liniziativa è dedicata ai due grandi musicisti di Ronciglione

25/01/2026 - 02:42



RONCIGLIONE – Domenica prossima 25 Gennaio si svolgerà a Ronciglione presso la locale Chiesa Parrocchiale S. Maria della Pace la Rassegna di Cori polifonici T. Cima e D. Massenzi “Città di Ronciglione”, che giunge quest’anno alla sua quindicesima edizione, a cui parteciperanno i seguenti 4 Cori:

-o Corale Polifonica Vox et Jubilum del Duomo di Orvieto

-o Coro Polifonico Rutuli Cantores di Ardea

-o Schola Cantorum S. Maria della Quercia di Viterbo

-o Coro Polifonico T. Cima e D. Massenzio di Ronciglione

La manifestazione si svolge sotto il Patrocinio dell’assessorato per le politiche culturali del Comune di Ronciglione, dell’Istituzione Progetto Musica “Sandro Verzari” del Comune di Ronciglione e dell’Associazione regionale dei Cori del Lazio (ARCL) affiliata FENIARCO. La Rassegna, organizzata dal Coro Polifonico T. Cima e D. Massenzio di Ronciglione, è nata nel 2005 per promuovere la riscoperta della Polifonia Corale e dei due grandi musicisti Tullio Cima (1595-1678) e Domenico Massenzio (1574- 1657), nati a Ronciglione a cavallo tra il periodo Rinascimentale e quello Barocco, i quali rappresentano un patrimonio musicale inestimabile per la città e per tutta la Tuscia. Essa negli anni si sta affermando sempre come uno dei più significativi appuntamenti di musica corale della Provincia di Viterbo. L’auspicio è che questa iniziativa culturale dedicata ai due grandi musicisti di Ronciglione e della Tuscia, ed alla quale lo scorso anno hanno assistito tante persone in una chiesa stracolma, possa crescere sempre di più; e che nei prossimi anni possa essere raccolta in un Opera Omnia, come è stato fatto nel 2008 per Massenzio, anche tutta l’attività musicale di T. Cima.

Alcune parole, infine, sul Coro Polifonico T. Cima e D. Massenzio di Ronciglione che promuove ed organizza questa manifestazione. Costituitosi nel 2002, Il Coro, a voci miste, si compone di 26 elementi, aderisce all’ Associazione Regionale dei Cori del Lazio (ARCL) ed è oggi Sezione Autonoma dell’Istituzione “Progetto Musica – Sandro Verzari” del Comune di Ronciglione. Il Coro è diretto da anni da Giammarco Casani, clarinettista ronciglionese ben conosciuto ed apprezzato anche a livello nazionale che internazionale.