''68 milioni di euro dalla Regione

a sostegno delle imprese''

Zingaretti illustra le misure per artigianato, internalizzazione e accesso al credito

02/02/2018 - 15:49



VITERBO – (aml) Il presidente della Regione Nicola Zingaretti, in corsa per la riconferma a governatore del Lazio, nella nostra città per un doppio appuntamento finalizzato a illustrare le iniziative attuate o promosse per la crescita imprenditoriale.

Prima presso lo spazio attivo di Bic Lazio dove ha incontrato 251 nuovi giovani agricoltori della Tuscia che hanno vinto i bandi dedicati, poi alla Camera di commercio per presentare i bandi per artigianato, internalizzazione e accesso al credito. In campo finanziamenti per complessivi 68 milioni di euro.

Accolto, insieme all’assessore regionale Guido Fabiani, dalla vice presidente dell’ente camerale Luigia Melaragni – assente il presidente Domenico Merlani – per impegni lavorativi all’estero.

''I bandi europei stanno cambiando la nostra economia – ha esordito Zingaretti – e dimostrano che si può fare. Siamo passati dalla stagione in cui molte cose si sarebbero potute fare a una in cui le cose si possono fare. Oggi la Regione è in equilibrio di bilancio e il Lazio è la prima regione in Italia per crescita di nuove aziende. Alla base una buona programmazione europea che significa anche, fin dai nastri di partenza, iniziare creando i giusti anticorpi per la costruzione di processi amministrativi fondati su trasparenza e legalità''.

''I bandi illustrati oggi sono il risultato di ascolto e concertazione con i territori per la creazione di un piano che interviene su temi molto importanti. Piano che intende anche prevenire il rischio di spopolamento dei borghi e dei piccoli comuni. La provincia di Viterbo sta dando un contributo importante alla rinascita del Lazio con un incremento del 4,1 % sull’export, l’1,1 per cento in più di aziende registrate al 31 dicembre 2017 rispetto all’anno precedente. Il Lazio produce l’11,5% del Pil italiano, con un export al 5,5 per cento quindi significa che ci sono grandi potenzialità per implementare l’internalizzazione''.

Zingaretti invita a ''fare più sistema, occorre costruire delle reti di impresa per rendere la base più forte che non significa l’annullamento delle peculiarità delle singole aziende''.

Importante puntare anche sul trasferimento della tradizione: ''dobbiamo riportare i figli nelle botteghe dei padri''.

Sottolinea quindi l’importanza dei bandi, soprattutto in questo momento in cui si registra una propensione di crescita al consumo, facendo riferimento alle somme messe in campo: 62,5 milioni per il credito del bando Fare Lazio ''che si accompagna ai 35 milioni di euro per il microcredito. I primi anni della strategia dei bandi hanno dimostrato che funzionano ma non ci basta. Ora – conclude – bisogna consolidare questa crescita''.

I dettagli tecnici dei bandi sono illustrati dall’assessore Guido Fabiani partendo ''dall’importanza di connettersi con i territori, soprattutto con il Viterbese terra piena di potenzialità produttive. Come Regione continuiamo sul percorso della crescita della competitività del sistema produttivo e sull’innovazione per facilitare la collocazione sui mercati internazionali''.

Per il bando Artigianato ''stanziati 3 milioni per sostenere e valorizzare l’artigianato con l’obiettivo di riconoscerne il valore e il consolidamento delle imprese artigiane. Due le linee di intervento individuate: la A con 2,6 milioni per innovazione e creatività e la B con 400mila euro per servizi di accompagnamento alle imprese. Previste anche due riserve: 600mila per il settore artigianato artistico e tradizionale e 400mila per le imprese con sede operativa unica o principale nei comuni con meno di 5000 abitanti''. Partenza dei bandi, per la linea A il 22 febbraio e per la linea B il 27 febbraio.

Per il bando sull’internalizzazione sono a disposizione 2,2 milioni di fondi Ue per sostenere l’export delle imprese laziali. ''Dal 2014 al 2020 – tiene a puntualizzare l’assessore – sono state messe in campo risorse mai viste, circa 50 milioni di euro''.

Gran finale con i 62,5 milioni di euro per un pacchetto di strumenti atti a sostenere l'accesso al creditoe alle garanzie delle imprese e dei liberi professionisti, intervento già attivo. ''Previsto un fondo per complessivi 38 milioni per il piccolo credito con finanziamenti a tasso zero, undici milioni e mezzo per un fondo di riassicurazione, voucher garanzia per 3 milioni e 9,6 milioni di euro per la garanzia Equity. Un insieme di azioni - termina Fabiani - che hanno come unico obiettivo il rilancio del sistema economico in tutte le sue componenti, sia produttive che territoriali''.

Presenti all’incontro con Zingaretti i candidati Pd al consiglio regionale Enrico Panunzi, Andrea Egidi e Francesco Bigiotti, oltre ad amministratori locali, vertici delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali.